La Lucid Air est l'une des voitures électriques les plus impressionnantes que l'on puisse acheter à l'heure actuelle : une autonomie royale, une technologie de pointe et des performances époustouflantes.

Mais il s'agit également d'une berline de luxe qui tente de rivaliser avec le monde des SUV. Nombreux sont ceux qui ont souligné que la start-up américaine était censée faire ses débuts avec un modèle haut de gamme du segment. Et le voici.

Baptisé Lucid Gravity, il a été présenté en première mondiale au Salon de l'automobile de Los Angeles 2023 et est aujourd'hui exposé au Salon de l'automobile de Genève 2024. Il s'agit d'un SUV à sept places qui reprend esthétiquement ce que nous avons vu sur l'Air : un style élégant, des spécifications techniques de classe mondiale et un prix élevé. Avec cette fois-ci la position surélevée tant demandée.

La fiche technique

Commençons par la technologie et l'autonomie. Le Lucid Gravity revendique une autonomie de "plus de 440 miles" (plus de 700 km). Si cette affirmation est confirmée par les tests WLTP, le Lucid Gravity se classerait parmi les voitures électriques capables de parcourir le plus grand nombre de kilomètres avec une charge. Il est toutefois intéressant de noter que le constructeur n'a pas révélé les caractéristiques de la batterie, se contentant de dire qu'elle serait "environ deux fois plus petite que celle de certains concurrents".

Peter Rawlinson, PDG de Lucid et anciennement passé par Tesla, s'est montré encore plus direct :

"Avec le Gravity, plusieurs innovations ont évolué et notre technologie de nouvelle génération a été appliquée avec encore plus d'efficacité, ce qui a donné naissance à un SUV électrique capable d'atteindre une autonomie de plus de 440 miles avec une batterie à peine plus grande que la moitié de celle de certains de nos concurrents, gourmands en batteries."

Lucid Gravity

Sachant que la Lucid Air peut être achetée avec une batterie de 112 kWh ou de 92 kWh, on peut imaginer que le Gravity sera équipé de la version la plus puissante, dont la capacité est deux fois moins importante que celle d'un mastodonte comme le GMC Hummer EV de 200 kWh.

En ce qui concerne la plateforme, le Lucid Gravity est basé sur une toute nouvelle architecture 900V et devrait être capable de passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

Plus d'informations

Les dimensions exactes du Lucid Gravity n'ont pas été divulguées, sauf pour ce qui est de la capacité de chargement maximale, digne d'un studio : 3 171 litres ! En matière de style, le nouveau SUV 7 places de Lucid parvient à adapter le langage stylistique de l'Air sur une carrosserie qui est par nature beaucoup plus robuste et aérodynamiquement efficace, avec un Cx de 0,24.

L'intérieur du Gravity comprend des sièges dont les deuxième et troisième rangées sont rabattables à plat, un écran OLED incurvé de 34 pouces sur le tableau de bord, un autre écran de grande taille au centre et la possibilité de "transformer l'habitacle en une oasis de sérénité".

Lucid Gravity, l'intérieur

Les prix

Pour l'instant, Lucid se contente de dire que le Gravity aura un prix de départ inférieur à 80 000 dollars (73 000 euros), mais nous ne connaissons pas les niveaux de finition ni si la version "de base" aura une autonomie revendiquée de 700 km. Il est également trop tôt pour savoir quand le Lucid sera lancé sur le Vieux Continent, où les modèles Lucid ne sont disponibles que sur un nombre très limité de marchés : l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège.

Ce qui est sûr, c'est que la concurrence ne manquera pas : le segment des SUV familiaux électriques à 7 places est déjà peuplé par le Mercedes EQS SUV, le Kia EV9 et, aux États-Unis, le Rivian R1S.