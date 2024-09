Au premier coup d'œil, cette Dodge Challenger de 1970 semble extrêmement mal entretenue. Elle a été garée dans une grange de Pennsylvanie dans les années 1990 et n'a pas bougé depuis. Malheureusement, le propriétaire n'a pas pris de mesures pour protéger la voiture, et les années n'ont pas été clémentes. Les animaux n'ont pas été tendres avec elle non plus.

C'est ce que l'on constate dès le début de cette vidéo de WD Detailing. Le cadavre de ... "quelque chose" se trouve au milieu des décennies de poussière sur le coffre. Les restes d'un chat sont découverts alors que l'on tente de sortir la voiture de la grange à l'aide d'un treuil. Un autre squelette apparaît, celui d'un raton laveur. Et tout cela avant même que la voiture ne soit sortie.

Il y a cependant un peu d'espoir. Le propriétaire explique que la Challenger a été garée en raison d'un problème avec son moteur d'origine de 340 pouces cubes, qui a été retiré il y a longtemps pour être reconstruit. Il a également repeint la voiture avec un motif bicolore rouge/noir similaire à celui de la Plymouth 'Cuda de 1970, la sœur de la Challenger à l'époque. Avec un lavage en profondeur et un passage sous une polisseuse à grande vitesse, cette muscle car classique pourrait être un diamant brut qui n'attend que d'être ressuscité.

Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au fur et à mesure que les couches de saleté s'enlèvent, la peinture apparaît au mieux comme un travail d'amateur. On dirait que du ruban adhésif a été utilisé pour réaliser les bandes, et la peinture est très abîmée par les intempéries sous la couche transparente. Mais tout cela n'a pas d'importance, car la voiture est très rouillée. Les panneaux autour des phares sont en mauvais état, les ailes sont rouillées et cette pauvre vieille Dodge a un gros trou dans l'aile côté conducteur.

À l'intérieur de la Dodge, la situation n'est pas meilleure. Des dizaines de nids de souris ont été découverts sous les sièges et dans la garniture de plafond, et lorsque la banquette arrière a été enlevée pour être nettoyée, d'énormes trous de rouille ont été découverts dans le plancher. Les sièges avant sont déchirés, les pare-soleil sont arrachés et la garniture de toit ne tient plus qu'à un fil.

Rien de tout cela n'empêche l'équipe de rendre la vieille voiture aussi belle que possible. La peinture est brillante, la banquette arrière n'a pas l'air mal en point vue d'en haut et les panneaux de porte sont particulièrement beaux. Mais il ne s'agit pas d'un projet prêt à l'emploi, il nécessiterait toutes sortes de réparations et de pièces reconditionnées pour être remis sur la route. En bref, elle a besoin d'une restauration complète.

La vidéo ne se termine pas par une révélation au propriétaire, donc à ce stade, l'avenir de la Challenger est inconnu.