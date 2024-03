Il n'y a rien de tel qu'une Jaguar Mark X. Construite tout au long des années 1960, cette imposante berline aux lignes douces contrastait nettement avec les voitures américaines aux arêtes vives de l'époque.

Cette Jaguar particulière est un modèle de 1964, récemment découvert dans la région nord de la péninsule inférieure du Michigan, où elle était stockée dans une grange depuis le milieu des années 1990. Aujourd'hui, elle respire un peu d'air frais après avoir bénéficié d'un lavage qui aurait dû avoir lieu il y a longtemps.

Immobilisée depuis 30 ans

Detail Dane, sur YouTube, nous fait partager ce réveil automobile. Ce YouTuber, basé dans le Michigan, a déjà sauvé plein d'autres modèles comme une Acura NSX ou encore une Audi R8. Dans l'une de ses dernière vidéos, il s'intéresse désormais à la fierté et à la joie de l'Angleterre.

On ne sait pas pourquoi cette Jaguar était garée dans une grange du Michigan, mais son propriétaire actuel pense qu'elle s'y trouvait depuis au moins le milieu des années 1990. À en juger par la quantité de saleté qui recouvre l'extérieur, nous n'avons aucun mal à le croire. Pour mémoire, cette voiture est en fait blanche.

Il est clair qu'elle veut être sauvée. Elle sort de la grange avec une facilité déconcertante, même s'il faut une petite armée pour la pousser le long de la rampe jusqu'à la remorque qui l'attend. Une fois de retour à l'atelier, le gros travail commence et nous nous rappelons peu à peu à quel point ces vieilles Jaguar sont belles. Les couches de saleté font place à une finition d'un blanc éclatant, et même les chromes reprennent vie avec un peu de persuasion.

Un résultat impressionnant

L'intérieur est un peu rude, avec des traces de souris partout et des sections du tableau de bord en bois d'origine se trouvent enveloppées sur la banquette arrière. Ils ont l'air en bon état, comme s'ils avaient été enlevés pour une restauration prévue qui n'a jamais eu lieu. Ce qui semble être une roue de secours d'origine se trouve dans le coffre, ainsi qu'une trousse à outils Jaguar, et le tout est également nettoyé en profondeur. Le résultat final est aussi satisfaisant qu'étonnant.

De plus, la voiture est à vendre. C'est d'ailleurs ainsi que Detail Dane l'a trouvé : la voiture faisait partie d'une propriété achetée par la Little Traverse Conservancy en 2020. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui se consacre à la préservation des terres dans toute la région, et le produit de la vente est reversé à l'organisation. Initialement listée en ligne dans son état de trouvaille, la voiture est maintenant nettoyée et remise en vente au prix de 10 000 dollars.