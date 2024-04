Il faut avoir un œil d'expert afin de profiter de la beauté de cette Chevrolet berline à deux portes de 1952. Elle est totalement recouverte de crasse et porte les traces d'un accident. Mais c'est ce que l'on ne voit pas qui importe le plus. Après avoir passé les 48 dernières années à reposer sur le sol d'une grange, son châssis est complètement pourri.

Cette Chevrolet est destinée à la casse, mais elle ne rejoindra pas sa dernière demeure sans un dernier lavage. Cette voiture est le cœur du dernier projet de nettoyage de Detail Dane, qui a découvert cette relique non loin de son atelier du nord du Michigan.

Le père du propriétaire a acquis la voiture dans les années 1970 lorsqu'il a acheté une maison dans le cadre d'une vente aux enchères. Elle se trouvait dans le garage et a ensuite été remorquée jusqu'à la grange, où elle a été démarrée et conduite "un peu" autour du bâtiment avant d'entrer à l'intérieur. C'était en 1976, et c'est là qu'elle est restée jusqu'à ce que Dane arrive avec sa remorque et une caméra.

Il est clair que cette Chevrolet a été garée pendant des décennies, mais les vieux pneus à neige à l'arrière suggèrent qu'elle a été garée pendant l'hiver. Dans le Michigan, cela signifie du sel de déneigement. Malheureusement, il semble que cette voiture n'ait pas été lavée avant son long sommeil. Le dessous de la voiture est très rouillé, et la corrosion a sérieusement endommagé les nombreux chromes. Elle sort pourtant de la grange sans grand bruit et, à première vue, semble être un bon candidat à la restauration.

C'est alors que le nettoyage commence. L'extérieur est tellement sale qu'il faut passer l'aspirateur avant de commencer le lavage à haute pression. Un énorme abri à souris est découvert dans le coffre, et l'intérieur est rempli de moisissures. C'est là que l'on découvre les blessures mortelles de la berline. Après avoir enlevé les sièges, on constate que le plancher est pourri de part en part. On peut également voir d'énormes trous dans le châssis qui ne sont pas visibles d'en dessous. C'est bien dommage.

Un bon châssis pourrait être trouvé pour une restauration, mais une Chevrolet berline deux portes de 1952 (en version Styleline Deluxe) ne se vend pas très cher comme celles de la fin de la décennie. De plus, une fois la saleté enlevée, il est évident que cette voiture a subi des dommages dus à une collision et qu'elle a été repeinte à un moment ou à un autre. Si l'on additionne tous ces éléments, on obtient une voiture presque banale qui ne vaut pas la peine d'être sauvée.

Cela ne signifie pas pour autant que son histoire est terminée. Dans la vidéo, Dane explique qu'il a acheté la voiture et qu'il pourrait faire quelque chose d'un peu fou, comme la poser sur un châssis de 4x4 pour en faire un gros tout-terrain. La vendre en pièces détachées est également une option, mais quoi qu'il arrive, sa vie en tant qu'humble berline Chevrolet est bel et bien terminée.