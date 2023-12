Si vous souhaitez obtenir des informations précises, vraiment précises, sur la définition d'une trouvaille dans une grange, cette vidéo pourrait vous intéresser. Toutes les cases sont cochées : Nous avons une voiture classique très convoitée en mauvais état mais qui peut être sauvée. Elle a été abandonnée dans une grange pendant des décennies et pratiquement oubliée. Enfin, le seul moyen de la sortir de là est de démolir une partie de la grange.

Immobilisée depuis une quarantaine d'années

La voiture en question est une Ford Mustang décapotable de 1966, équipée non pas d'un V8 mais d'un six cylindres en ligne de 3,3 litres. Son retour à la lumière a été documenté et partagé sur la chaîne YouTube Life's Endeavors. La plaque d'immatriculation du Colorado à l'arrière indique que la dernière immatriculation remonte à 1982, ce qui signifie qu'elle a été immobilisée pendant au moins 41 ans.

Une grange infestée par les rongeurs

En y regardant de plus près, on s'aperçoit que l'état de la Mustang confirme cette chronologie. L'extérieur est sale, les pneus sont tous à plat et le toit du cabriolet semble pourri. L'intérieur est encore pire, des souris vivent en liberté dans la Ford depuis des années. Franchement, il s'agit peut-être de la pire infestation de rongeurs que nous ayons vue dans une grange. Les nids se trouvent sur le sol, les sièges et dans le coffre. Plusieurs souris vivantes auraient été aperçues lors de l'extraction de la voiture.

Comment déplacer une voiture entourée de murs ? Vous l'avez deviné : Il faut abattre les murs. Heureusement, il a été facile d'enlever le mur derrière la vieille Ford. Il n'y avait qu'un seul poteau et deux grands panneaux en place. Avec de l'air dans les pneus et une force humaine considérable pour la pousser vers l'arrière, le cheval doré s'est finalement baigné dans le soleil pour la première fois depuis quatre décennies.

La Mustang pourra être sauvée

C'est à ce moment-là que l'on peut se faire une idée plus précise de l'état de la voiture, et il est plutôt bon. Après un lavage rapide et un nettoyage de l'intérieur, la seule rouille semble se trouver sur les planchers arrière. La carrosserie est tendue et droite, et le compteur n'affiche que 59 142 miles. Les vieux pneus retiennent même l’air.

La voiture se trouve maintenant chez son nouveau propriétaire dans le Wyoming. La vidéo se termine avec l'intérieur déjà vidé en vue de la préparation de nouveaux bacs de plancher et d'éléments d'intérieur. Il est prévu de faire fonctionner le vieux moteur à six cylindres en ligne, mais un échange de V8 pourrait avoir lieu à l'avenir. Quoi qu'il en soit, il est toujours agréable de voir un vieux classique ressuscité.