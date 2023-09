La troisième génération de l'Audi Q3 est en route. C'est ce que confirment les premières photos espion du prototype qui circulent ces jours-ci en Allemagne.

Le camouflage est encore assez important, mais le crossover d'Ingolstadt semble avoir déjà pris sa forme définitive, en vue d'une présentation qui pourrait avoir lieu dans le courant de l'année 2024. Voici ce que nous savons.

Un nouveau costume

Les principales innovations esthétiques du Q3 se concentrent à l'avant et à l'arrière. À l'avant, nous trouvons une nouvelle calandre Singleframe avec le logo Audi au centre et les phares disposés sur deux niveaux pour un look encore plus sportif. La ceinture de caisse semble plus haute et plus massive, tandis qu'au niveau de la "queue", on peut apercevoir une barre de LED traversant tout le hayon, un peu comme sur le Q4 e-tron.

L'intérieur n'est pas visible sur ces photos espions, mais il est probable que le nouveau Q3 bénéficiera de nouvelles technologies embarquées et de nombreux nouveaux revêtements (également dans des matériaux durables) pour les sièges et le tableau de bord.

De plus en plus hybride

Selon toute vraisemblance, l'Audi sera basée sur la plateforme MQB Evo, comme le futur Volkswagen Tiguan et la nouvelle Cupra Terramar. Nous nous attendons à un lien étroit avec le SUV espagnol, puisque les deux modèles seront construits dans la même usine à Gyor, en Hongrie. L'Audi et la Cupra devraient toutes deux mesurer environ 4,5 mètres de long et partager différents groupes motopropulseurs, y compris des hybrides rechargeables.

Ce n'est pas un hasard si le Q3 présenté sur les photos est précisément une version hybride, du moins si l'on en juge par la deuxième trappe située sur le passage de roue avant gauche. Ces moteurs de nouvelle génération devraient permettre de parcourir environ 100 km sans émissions, tandis que la puissance pourrait dépasser 250 ch.

La gamme Q3 pourrait être complétée par des variantes mild hybrides essence et diesel et par la sportive RS Q3, bien que nous n'ayons encore aucune information sur le groupe motopropulseur de cette dernière.