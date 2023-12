Le Dacia Duster 2024 a changé sur tous les plans mais il est resté fidèle à lui-même. La nouvelle génération du SUV est plus agressive que jamais, encore plus technologique et, pour la première fois, entièrement hybride. Un changement remarquable pour l'un des modèles les plus vendus en France et dans d'autres parties de l'Europe.

Un succès que Dacia espère également pour ce nouveau modèle dont les bases semblent plutôt prometteuses. Passons donc en revue toutes les nouveautés par rapport à la génération sortante.

Dacia Duster 2024 : ce qui change à l'extérieur

La plateforme (CMF-B) et le style du Duster 2024 sont entièrement nouveaux, mais les dimensions sont quasiment les mêmes. La longueur a été maintenue à 4,34 m, la hauteur a diminué de 4 cm, tandis que l'empattement a été raccourci de 1,5 cm (mais sans affecter la capacité de charge, comme nous le verrons dans un instant). Le look est plutôt agressif et massif et s'inspire du concept Bigster présenté il y a quelques années.

La face avant a beaucoup de personnalité, avec les feux en Y et les bandes horizontales qui rappellent le nouveau logo de la marque, tandis que les passages de roues carrés donnent au Dacia Duster 2024 l'impression d'être encore plus haut. Ce qui est d'ailleurs le cas dans la version 4x4, avec une posture surélevée.

D'une manière générale, le look est plus soigné et plus mature que la génération précédente, toujours commercialisée, dont le style semble aujourd'hui dépassé. Il s'agit en effet d'un modèle lancé en 2018 et qui n'a donc pas été mis à jour avec les nouveaux codes stylistiques de Dacia, présents sur les Sandero et Jogger.

Surtout, l'avant est plus "lourd", alors que la nouvelle version donne au SUV un aspect plus profilé et agressif grâce à une calandre et des lumières plus fines. Il en va de même pour l'arrière, qui bénéficie de nouveaux blocs optiques, une fois de plus avec un design en Y, et des lignes plus carrées qui rendent le véhicule plus attrayant, augmentant sa présence sur la route.

Dacia Duster 2023 vs Dacia Duster 2024 : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre Dacia Duster (ancien) 4 341 mm 1 804 mm 1 693 mm 2 673 mm 445 litres Dacia Duster (nouveau) 4 343 mm 1 813 mm 1 656 mm 2 657 mm 472 litres

Dacia Duster 2024 : ce qui change à l'intérieur

Le passage à la nouvelle génération est également perceptible à l'intérieur, résolument plus moderne que celui du modèle sortant, dans lequel le poids des années se fait à nouveau sentir.

En lieu et place de l'écran de 7 pouces placé en position basse – plus difficile à atteindre, avec le risque de se distraire –, un écran tactile de 10,1 pouces fait face au conducteur. Il n'est plus encastré dans le tableau de bord mais en porte-à-faux, et il est animé par un tout nouveau logiciel, plus riche en fonctionnalités et également connecté. Un véritable bond en avant, même par rapport au reste de la gamme.

La nouveauté absolue est l'instrumentation numérique remplaçant l'instrumentation analogique classique, qui caractérisait les deux premières générations du Duster (et qui reste de série sur la version de base). Affichée sur un écran de 7 pouces, elle propose diverses informations et graphiques.

Les commandes de la climatisation restent physiques mais n'utilisent plus les grandes molettes, au profit de petits boutons en plastique intégrés au tableau de bord. En dessous, une autre nouveauté technologique : la présence d'une plaque pour la recharge sans fil des smartphones.

Côté matériaux, Dacia a toujours misé sur les plastiques durs, que l'on retrouve sur le Duster 2024 mais avec un meilleur toucher que par le passé. Cela peut être dû à un design plus soigné – le thème du Y revient aussi dans l'habitacle, par exemple – et à un assemblage plus minutieux, mais la sensation de qualité perçue est supérieure. Un détail suffit à illustrer le soin apporté au design : l'introduction du système "YouClip", c'est-à-dire une série de supports (quatre à six, selon la finition) qui permettent de fixer divers accessoires, dont un porte-tablette, un porte-sac à main et un porte-smartphone.

Enfin, la capacité de chargement a augmenté de 6% pour atteindre 472 litres minimum sur la version à traction avant.

Dacia Duster 2024 : la gamme de moteurs

Depuis 2010, le Duster n'a fait appel qu'à des motorisations thermiques (essence, diesel et GPL), renonçant à l'électrification pour une question de poids et surtout de prix. Une lacune que la nouvelle génération comble, au détriment du diesel, une source d'énergie aujourd'hui en déclin constant sur l'ensemble du marché.

Le Duster 2024 dit donc adieu au 1.5 diesel de 116 ch, remplacé par le 1.2 turbo mild hybrid essence de 130 ch, disponible sur les versions traction et quatre roues motrices. Une électrification douce capable de réduire la consommation et les émissions, sans alourdir la masse globale de la voiture et le coût final.

Dacia Duster Extreme, le modèle sortant Nouveau Dacia Duster, vue arrière

Il sera sans doute plus lourd et plus cher mais aussi beaucoup plus économique en termes de consommation : le Dacia Duster hybride alimenté par un groupe propulseur composé d'un moteur atmosphérique 1,6 litre de 94 ch et de deux moteurs électriques (respectivement 49 ch et 20 ch), alimentés par une batterie de 1,2 kWh. Schéma repris des Renault Clio et Captur et déjà présent dans la gamme Dacia avec le Jogger.

Le seul bloc confirmé est le 1.0 ECO-G GPL de 100 ch, qui a toujours été très populaire.

Dacia Duster 2024 : finitions et prix

Dacia n'a pas encore annoncé les prix officiels du nouveau Duster, mais il est possible que la liste commence à moins de 20 000 euros. Actuellement, le Duster le plus abordable coûte 17 990 euros.

Cependant, nous savons déjà qu'il y aura quatre niveaux de finition : Essential, Expression, Extreme et Journey.

La Dacia Duster 2024 en vidéo