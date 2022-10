L'un des principaux modèles de Renault sur le marché brésilien, la Sandero, quitte le pays mettant fin à une histoire de 15 ans. La bicorps est disponible dans les concessions uniquement dans la version S Edition avec le moteur 1.0 L.

Cependant, dans le communiqué de presse envoyé hier au sujet du lancement de la Stepway 1.0 L, le constructeur indique que cette nouvelle version remplace la Sandero S Edition, qui prend donc sa retraite.

La fin de la Renault Sandero était attendue. Bien que le constructeur ait annoncé en mai 2020 une stratégie qui conduirait à une nouvelle génération de la Sandero et de la Logan, partageant une plateforme avec Nissan, mais le plan a changé. En 2021, le constructeur a annoncé la stratégie Renaulution et a souligné qu'il allait procéder à un repositionnement de la marque en Amérique latine, en s'orientant vers la vente de voitures plus raffinées, plus chères et donc plus rentables.

C'est ce qu'a réaffirmé Luca de Meo, PDG du constructeur français, lors d'une conférence de presse tenue au Brésil. À l'époque, le dirigeant a déclaré que Sandero et Logan survivraient pendant "quelques années de plus", en suivant le cycle de vie de ces deux véhicules. Et nous avons vu Renault réduire l'offre du duo au fil du temps. La version automatique CVT tant attendue a duré moins de deux ans et a mis fin à ses ventes en février dernier, tandis que la Sandero a été réduite à la seule configuration S Edition, faisant même ses adieux à la sportive Sandero RS.

Renault Sandero RS Finale

Même la Stepway 1.0 ne devrait pas durer longtemps. Renault travaille sur un nouveau SUV compact, sa première voiture avec la plateforme CMF-B qui sera produite à São José dos Pinhais (PR), avec une taille similaire à la Fiat Pulse. Ce modèle a également été confirmé par la marque et signera les débuts du moteur 1.0 turbo dans le pays, bien qu'il n'ait pas de date de lancement définie. Le projet de la nouvelle génération de Sandero incluait un plan pour changer le nom en Clio, profitant de la renommée qu'elle avait dans le pays.

Renault Sandero 2007

La Renault Sandero est née en 2007, présentée au Salon de Francfort (Allemagne) comme faisant partie de la marque Dacia, la division low-cost de l'entreprise. Produite avec la plateforme B0 de la troisième génération de Clio, elle est arrivée au Brésil en décembre de la même année, en option au-dessus de la Clio nationale. Elle a conservé ce positionnement même lorsque la Clio est sortie de la chaîne de production, cette fois comme une alternative plus grande et mieux équipée à la Kwid.

Elle a gagné sa deuxième génération en 2012 en Europe, qui n'est arrivée dans le pays qu'en 2014, puisque la berline nationale avait été restylée en 2011. Elle a continué à avoir un positionnement orienté vers le coût-bénéfice et a apporté des améliorations tout au long de sa carrière, comme l'arrivée des nouveaux moteurs 1.0 et 1.6 SCe. La Stepway était une version de la gamme Sandero, avec un côté plus aventureux, proposée depuis 2008, mais qui a été traitée comme un modèle à part entière en 2017 et qui est aujourd'hui la seule survivante de la gamme Sandero au Brésil.