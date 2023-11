De 2010 à aujourd'hui, quelque 2,2 millions de Dacia Duster ont été produits, dont plus de 500 000 rien qu'en France, premier marché mondial pour le SUV roumain. Une popularité croissante qui n'a jamais connu de crise et qui a même explosé, faisant du Duster le SUV le plus vendu en Europe en 2022.

Un modèle clé pour l'entreprise, produit au rythme d'un par minute dans l'usine de Pitesti, en Roumanie, pour un total d'environ 1 000 par jour. C'est là que sortira en 2024 le nouveau Dacia Duster, que nous vous présentons en avant-première.

Nouveau Dacia Duster (2024) : l'extérieur

Comme la Sandero et le Jogger, le nouveau Dacia Duster est basé sur la plateforme CMF-B du Groupe Renault. Vu de profil, le nouveau Duster ressemble à la génération actuelle à certains égards, bien que certains points de repère avec l'univers Volvo et Land Rover soient perceptibles, et ce n'est certainement pas une mauvaise chose. L'apparence générale est plus massive et musclée, mais les dimensions augmentent très peu avec seulement 2 millimètres de plus en longueur.

Ce qui a beaucoup changé, c'est la face avant, qui a été profondément revue pour s'aligner sur celle de la Sandero et du concept Bigster, dont la production est prévue pour 2025.

À noter les nouveaux feux diurnes à LED à l'avant, dont le design en forme de Y est en partie repris par les feux arrière, avec un design tridimensionnel. Les poignées arrière, "noyées" dans les portes, et les protections des seuils et des passages de roue sont également nouvelles. Elles sont en Sparkle, un nouveau type de matériau lancé sur le concept car Manifesto et composé de 20% de matériaux recyclés.

Les barres de toit ont été conservées, non seulement pour donner au Duster une allure plus SUV, mais aussi parce qu'elles sont pratiques pour faire face à toutes les éventualités. D'autant plus que, comme sur le Jogger, elles peuvent pivoter à 90 degrés.

Nouveau Dacia Duster (2024) : les dimensions

Longueur Largeur Hauteur Empattement Coffre Dacia Duster (ancien) 4 341 mm 1 804 mm 1 693 mm 2 673 mm 445 litres Dacia Duster (nouveau) 4 343 mm 1 813 mm 1 656 mm 2 657 mm 472 litres

Nouveau Dacia Duster (2024) : l'intérieur

Selon la marque, l'adoption de la nouvelle plateforme a permis au nouveau Dacia Duster d'avoir plus d'espace dans l'habitacle, notamment à l'avant en termes de largeur et à l'arrière en termes d'espace pour les jambes. De plus, le plancher du coffre est plus bas et l'ouverture plus large et plus haute, avec un volume de chargement augmenté de 6% pour un total de 472 litres minimum sur la version traction.

Les données dont nous disposons montrent toutefois que l'empattement du Duster 2024 est inférieur de 16 millimètres à celui du modèle actuel, de sorte que dans la pratique, l'habitacle offre un espace correct, mais pas abondant.

La grande nouveauté dans l'habitacle du Dacia Duster 2024 est cependant le tableau de bord, qui présente une instrumentation numérique (une première pour le SUV roumain) – même si sur la version de base elle restera analogique – et un écran central de 10,1 pouces faisant face au conducteur. La commande de la transmission, de type by-wire, est également nouvelle, afin de libérer le tunnel central et d'offrir un espace de rangement plus spacieux. Le volant présente également un nouveau design, aplati en haut et en bas, destiné à améliorer le confort d'utilisation.

L'introduction du système "YouClip" est également intéressante : le nouveau Dacia Duster est équipé, selon la finition, de quatre ou six supports permettant de fixer un porte-tablette, un porte-sac à main, un porte-smartphone avec chargeur à induction ou d'autres crochets pratiques pour ranger ses effets personnels.

En termes de matériaux, l'intérieur du Dacia Duster 2024 est dominé par les plastiques durs, mais entre le design et l'assemblage, la qualité est au rendez-vous.

Enfin, comme pour le Jogger, la nouvelle génération de Duster est également disponible avec le "Sleep Pack" : un caisson amovible 3 en 1 qui intègre un lit double escamotable (1,90 m de long et jusqu'à 1,30 m de large), une table de rangement et un compartiment de rangement.

Nouveau Dacia Duster (2024) : les moteurs

La principale nouveauté du Dacia Duster 2024 concerne la gamme de moteurs. Tout d'abord, c'est l'adieu au moteur diesel – à savoir le 1.5 de 116 ch – qui, sur la génération actuelle, est également associé à la transmission intégrale. Il est remplacé par le TCe 130 mild hybrid, basé sur le cycle Miller à trois cylindres 1.2 couplé à un système de 48 volts, pour un total de 130 ch. Il est disponible pour les versions à traction et 4x4.

Une autre innovation importante est la motorisation full hybrid, identique à celle du Jogger et de certains modèles Renault. Composée d'un moteur 1.6 atmosphérique de 94 ch, de deux moteurs électriques (un de 36 kW/49 ch et un autre de 15 kW/20 ch avec fonction générateur), d'une batterie de 1,2 kWh et d'une transmission automatique, elle permet – selon les données déclarées – de se déplacer en mode électrique 80% du temps en ville, en réduisant la consommation et les émissions.

Le Duster ECO-G 100 fonctionnant au GPL reste en place. Avec deux réservoirs (50 litres pour l'essence et autant pour le GPL), il peut parcourir jusqu'à 1 300 kilomètres. Le réservoir de GPL est placé sous le plancher du coffre afin de ne pas affecter la capacité de chargement.

Comme indiqué, la transmission intégrale reste possible sur le Dacia Duster 2024, enrichie du nouveau système Terrain Control qui propose cinq modes de conduite :

AUTO : la transmission répartit automatiquement la puissance entre les essieux avant et arrière, en fonction de l'adhérence de la route et de la vitesse ;

: la transmission répartit automatiquement la puissance entre les essieux avant et arrière, en fonction de l'adhérence de la route et de la vitesse ; SNOW : optimisation de la traction sur les routes glissantes grâce à des réglages spécifiques de l'ESP et du système antipatinage ;

: optimisation de la traction sur les routes glissantes grâce à des réglages spécifiques de l'ESP et du système antipatinage ; MUD/SAND : pour les terrains boueux et sablonneux ;

: pour les terrains boueux et sablonneux ; OFF-ROAD : offre une performance maximale sur les terrains difficiles, similaire au mode 4x4 "Lock" du Duster actuel, avec l'avantage supplémentaire d'une répartition automatique du couple entre les deux essieux en fonction de l'adhérence et de la vitesse ;

: offre une performance maximale sur les terrains difficiles, similaire au mode 4x4 "Lock" du Duster actuel, avec l'avantage supplémentaire d'une répartition automatique du couple entre les deux essieux en fonction de l'adhérence et de la vitesse ; ECO : réduit la consommation de carburant en ajustant la puissance du système d'entraînement et de la climatisation, en optimisant la répartition du couple entre les roues avant et arrière.

En outre, les versions 4x4 ont une garde au sol de 217 millimètres, avec des angles d'attaque et de fuite de 31° et 36°. Grâce au nouveau système All Road Info System, une série d'informations peuvent être affichées sur l'écran central pendant la conduite tout-terrain, telles que la pente et la répartition du couple entre les deux essieux.

Nouveau Dacia Duster (2024) : les prix

Les prix du Dacia Duster 2024 n'ont pas encore été annoncés, mais selon certaines rumeurs, ils devraient être inférieurs à 20 000 euros pour la version d'entrée de gamme. Pour faire un parallèle, le Duster le moins cher est actuellement proposé à partir de 17 990 euros.

En termes d'équipements, le nouveau Dacia Duster sera disponible dans les niveaux de finition suivants :

Dacia Duster Essential : contrôle média, barres de toit fixes, six airbags, système d'aide au stationnement arrière, etc ;

: contrôle média, barres de toit fixes, six airbags, système d'aide au stationnement arrière, etc ; Dacia Duster Expression : jantes alliage 17 pouces, instrumentation numérique 7 pouces, écran tactile 10,1 pouces et caméra de recul ;

: jantes alliage 17 pouces, instrumentation numérique 7 pouces, écran tactile 10,1 pouces et caméra de recul ; Dacia Duster Extreme : barres de toit modulables, climatisation automatique, système YouClip 3-en-1, habillage extérieur et intérieur cuivré ;

: barres de toit modulables, climatisation automatique, système YouClip 3-en-1, habillage extérieur et intérieur cuivré ; Dacia Duster Journey : jantes alliage 18 pouces, climatisation automatique, système sans clé, frein de parking électrique, chargeur à induction pour smartphone, système d'infodivertissement Media Nav Live avec navigation et système audio Arkamys 3D avec six haut-parleurs.

Nouveau Dacia Duster (2024) : les concurrents

Bien sûr, la concurrence ne manque pas sur le segment du Dacia Duster. Les modèles chinois à essence MG ZS et Omoda 5, qui arriveront l'année prochaine, font partie du peloton. Il y a aussi les "cousins" Renault Captur et son dérivé Mitsubishi ASX, ainsi que Nissan Qashqai, Skoda Karoq et Volkswagen T-Roc, aux dimensions similaires mais résolument plus chers.