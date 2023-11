Le Dacia Duster 2024 est l'une des nouveautés les plus attendues de l'année. La troisième génération du SUV bon marché a tous les ingrédients pour s'imposer... et ne pas se laisser intimider par nombre de ses concurrents. Un groupe de rivaux qui comprend les Citroën C3 Aircross, Hyundai Kona, MG ZS, Peugeot 2008, SEAT Arona et Volkswagen T-Roc.

Pour faciliter l'attente, Motor1.com vous propose une comparaison entre la troisième génération du SUV de Dacia et le modèle actuel.

Dans son design extérieur, le Dacia Duster 2024 arbore une face avant redressée, des feux LED modernes, et de larges pare-chocs métalliques. A l'inverse, le Duster 2023 affiche des lignes plus douces et plus courbes, tout en conservant une allure générale très belle.

Dacia Duster 2024 vs Dacia Duster 2023 : comparaison visuelle

Galerie: Dacia Duster 2024 : comment le nouveau SUV évolue

De profil, le nouveau SUV a une allure de coupé, avec de gros muscles, des poignées de portes cachées et des passages de roues rectangulaires. Le modèle actuellement commercialisé a un look plus classique, avec des poignées de portes traditionnelles et une grande surface vitrée, mais bénéficie également de barres de toit et de jantes bicolores.

À l'arrière, le Dacia Duster 2024 offre un design beaucoup plus sportif, avec un hayon aux dimensions généreuses, des feux avancés et un spoiler imposant. Le Duster actuel a une ligne de toit plus basse, un hayon plus simple et des protections de bas de caisse plus petites.

Sur le plan technique, le nouveau Dacia Duster fera un grand pas en avant, puisqu'il intégrera une évolution de la célèbre plateforme CMF-B, utilisée par les Renault Clio, Renault Captur et Renault Arkana. Nous nous attendons également à une mécanique très différente, avec l'abandon des moteurs diesel en Europe de l'Ouest.

En attendant les détails officiels, le Dacia Duster 2024 pourrait être équipé du moteur essence 1.2 Mild Hybrid Advanced (avec label ECO), à la fois en traction avant et en 4 roues motrices conventionnelles. Par ailleurs, des versions GPL sont attendues, carburant déjà présent sur les Dacia Sandero et Dacia Jogger.

Il est intéressant de noter que Renault vient de dévoiler des innovations mécaniques intéressantes pour les marchés émergents. Ainsi, il n'est pas exclu que le Dacia Duster 2024 soit équipé de la boîte de vitesses à double embrayage EDC de dernière génération (issue du Renault Kardian) et de la transmission intégrale E-TECH 4x4 avec moteur électrique sur l'essieu arrière (Renault Niagara Concept). Tout cela dans un futur hypothétique, avec une mécanique hybride classique : le 1.6 litre Hybride du Dacia Jogger laissera-t-il la place à un 1.8 litre Hybride ?

Le prix devrait rester l'un des points forts du nouveau Dacia Duster. Malgré cela, le niveau de sécurité sera nettement amélioré, avec un large panel d'aides à la conduite. Enfin, ce modèle recevra une version sept places, baptisée Dacia Bigster.