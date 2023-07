Le Dacia Duster est un crossover sans fioritures à vocation économique. Une nouvelle génération est sur le point d'être lancée, et les dernières photos laissent apparaître un Dacia Duster un peu moins camouflé.

Aujourd'hui, nous pouvons mieux voir l'avant du véhicule. Des barres lumineuses superposées traversent horizontalement la majeure partie de la face avant. Le pare-chocs inférieur est doté d'une grande calandre aux contours flous et de fentes verticales de chaque côté.

Galerie: Dacia Duster (2023)

12 Photos

Le profil latéral a un aspect massif. Malheureusement, le camouflage nous empêche de voir les détails du style. Ce véhicule roule sur des roues à cinq rayons épais qui se divisent en forme de V au niveau de la jante.

L'arrière présente une silhouette anguleuse pour le hayon. Il semble qu'il y ait des sorties d'échappement en forme d'étrier. Une seule ligne d'échappement sort du côté conducteur, et le pare-chocs inférieur ressemble à une plaque de protection artificielle.

À en juger par ce qui est visible, le nouveau Duster a un style similaire à celui du concept Dacia Bigster (voir ci-dessous). Une version de production de ce modèle arriverait en 2025.

Nous n'avons pas encore de photos de l'intérieur du nouveau Duster. Bien que Dacia soit une marque bon marché, même le modèle actuel est doté d'équipements modernes comme un système d'infodivertissement à écran tactile.

Le Duster repose sur la plateforme CMF-B qui est également à la base du Renault Captur, que l'on peut voir devant le Dacia sur certaines de ces photos. Le modèle devrait continuer à proposer des moteurs à combustion, mais pourrait être équipé d'un système hybride rechargeable à un moment donné de sa production. Il n'est pas certain qu'un diesel fasse partie de la gamme.

Dacia construira le Duster à Mioveni, en Roumanie. Le modèle devrait être lancé à la fin de l'année 2023 et l'assemblage débutera en 2024.

Le Duster fait partie des productions les plus importantes de Dacia. L'entreprise en a vendu 197 100 en Europe en 2022 et plus de deux millions depuis le lancement du véhicule en 2010.