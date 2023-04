Une nouvelle génération de Dacia Duster arrive, et l'équipe de développement du constructeur automobile roumain le garde sous un lourd camouflage. Cette galerie (ci-dessous) offre un meilleur aperçu des mises à jour lors des tests en Espagne.

Les nouveaux phares sont rectangulaires et une calandre à fentes couvre la zone entre les deux. Son maillage est un mélange d'éléments rectangulaires et triangulaires et les rideaux d'air sont devant les roues.

Sur les côtés, Dacia semble appliquer des panneaux pour dissimuler la forme réelle. À en juger par les rendus, le design n'est pas aussi bulbeux que ce qui est visible ici. Les poignées de porte arrière s'insèrent dans le montant C et les jantes se divisent en 5, sous la forme d’un Y, avec une finition noire. À l’arrière, un seul tuyau d'échappement émerge sous le pare-chocs.

Il n’y a toujours pas de photos de l'intérieur du nouveau Duster mais bien qu’il s’agisse d’une marque économique, le modèle actuel dispose déjà d'une technologie correcte comme un système d'info-divertissement à écran tactile. Attendez-vous à ce que la nouvelle génération soit tout aussi utilitaire.

En général, il existe des similitudes de style avec le concept Bigster soit des touches assorties à l'avant et au profil ciselé.

De moins en moins de thermique

Le nouveau Duster repose sur l'architecture CMF-B et serait plus grand que le modèle actuel. Il devrait être équipé de groupes moto-propulseurs électrifiés, comme l'hybride de 1,3 litre du Jogger, et peut-être même d’une variante 100% électrifiée. La version diesel, quant à elle, pourrait tout simplement disparaître.

Le Duster de nouvelle génération ferait ses débuts fin 2023 et sera mis en vente au début de l’année suivante. 2024. Le constructeur prévoit de l'assembler à Mioveni, en Roumanie.

Le Duster est l'un des produits les plus vitaux de Dacia, notamment car il s’agit du SUV le plus vendu en Europe l'année dernière. La société en a livré 197 100 en 2022 et plus de 2 millions depuis le lancement initial en 2010.