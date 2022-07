Le Dacia Duster, un véhicule économique, peut-il rivaliser avec le Land Rover Defender dans un test tout-terrain ? Pour le savoir, l'équipe de Carwow a demandé à un Land Rover Defender 110 X de se mesurer à un Dacia Duster dépouillé pour savoir lequel est le meilleur en tout-terrain.

Le Dacia Duster a-t-il une chance contre le Land Rover Defender 110 X ? C'est ce que nous allons découvrir.

Le Dacia Duster est un SUV bon marché doté de véritables capacités tout-terrain. Dacia, en dépit de son positionnement low cost, ne néglige pas la partie tout-terrain de son véhicule et qui peuvent réserver quelques bonnes surprises.

En ce qui concerne le Dacia Duster utilisé dans ce test comparatif, il est beaucoup plus basique que son rival Land Rover. Le Dacia Duster est propulsé par un 4 cylindres en ligne 1,5 litre turbocompressé qui développe 115 chevaux et un couple de 260 Nm. Ce petit diesel est associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports qui transmet la puissance aux roues avant.

Le Duster présenté dans cette vidéo est équipé du système à quatre roues motrices en option qui peut envoyer la puissance aux roues arrière lorsqu'il est placé en mode quatre roues motrices. Le grand avantage du Duster sur le Lander Rover Defender réside dans sa petite taille et sa légèreté. Le Duster ne pèse que 1405 kg.

Le Land Rover Defender est la gamme de véhicules tout-terrain la plus performante de Land Rover. Le Defender 110 X utilisé dans cette compétition est un véritable tout-terrain qui combine toutes les technologies tout-terrain de Land Rover dans ce SUV pratique. Le Defender 110 X utilisé dans cette vidéo est équipé d'un moteur diesel 6 cylindres en ligne de 3,0 litres qui produit 300 chevaux et un couple de 650 Nm. Ce puissant moteur est associé à une transmission automatique à 8 rapports qui transmet la puissance aux quatre roues via l'ingénieuse transmission intégrale de Land Rover.

Le Defender 110 est beaucoup plus grand et plus lourd que le Dacia Duster, avec un poids de 2340 kg.

Le léger Dacia Duster pourra-t-il tenir tête au plus puissant Land Rover Defender en tout-terrain ?