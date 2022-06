Une étude réalisée par L'Argus et NGC-Data montre quels sont les modèles et marques les plus prisés par les hommes. Les Ferrari, Lamborghini et Porsche sont parmi les marques qui font le plus rêver, mais comme vous allez le voir par la suite, elles ne figurent absolument pas dans le classement du top 10 des ventes de voitures sur le marché français (rien d'étonnant).

On peut rêver d'une marque ou d'un modèle sans pour autant avoir les moyens suffisants de se l'offrir. Grâce aux données issues du système d'immatriculation des véhicules (SIV) sur les cinq premiers mois de l'année 2022 "en prenant uniquement en compte les ventes de véhicules neufs à particuliers" (les entreprises et les LOA/LLD sont exclues), voici les résultats des modèles et marques les plus achetés par les hommes français.

Dacia domine les débats

Position Top 10 marques Top 10 modèles 1 RENAULT DACIA SANDERO 2 DACIA DACIA DUSTER 3 PEUGEOT RENAULT CAPTUR 4 VOLKSWAGEN PEUGEOT 208 5 TOYOTA RENAULT CLIO 6 CITROEN PEUGEOT 2008 7 FORD RENAULT ARKANA 8 HYUNDAI FORD PUMA 9 KIA DACIA SPRING 10 TESLA PEUGEOT 308

Cette étude montre également les modèles (et les marques) les plus vendus en fonction de leur tranche d'âge. Ainsi, on apprend que les 20-35 ans qui ne représentent que 11% des acheteurs (qui a le plus souvent recours aux LOA/LLD) préfèrent les modèles citadins comme les Renault Clio et Peugeot 208. Le top 10 marques de cette tranche d'âge est le suivant : Dacia, Renault, Peugeot, Volkswagen, Tesla, Hyundai, Kia, Ford Toyota et Seat. Le top 10 modèles est le suivant : Dacia Sandero, Peugeot 208, Renault Clio, Tesla Model 3, VW Polo, Peugeot 308, Dacia Spring, Dacia Duster, Ford Puma et Peugeot 2008.

Les hommes de 36-50 ans représentent 23 % du nombre de véhicules vendus en France en 2022. La Dacia Sandero occupe toujours la pole position, mais la Tesla Model 3 se hisse à la deuxième position pour cette tranche d'âge en détrônant les Peugeot 208 (3ème place) et Renault Clio (6ème place). Les Renault Arkana et Zoe occupent respectivement la neuvième et dixième position.

La tranche d'âge supérieure, celle des 50 ans et plus, a une appétence plus marquée pour les SUV. Citroën se classe à la cinquième place et BMW entre au classement à dixième place. La Dacia Sandero est toujours en première position, suivie par les Renault Captur, Dacia Duster, Renault Clio et Peugeot 2008.

Côté "voitures plaisir", Alpine arrive en tête avec 376 exemplaires immatriculés depuis le début de l'année. A noter que 69 % des clients ont plus de 50 ans. Porsche arrive en seconde position. La Porsche 911 plaît aux clients sauf pour la tranche des 20-35 ans qui préfère le Porsche Cayenne Coupé. Enfin, Ferrari se classe à la troisième position avec 55 unités vendues. UNE SEULE Ferrari a été achetée par la tranche 20-35 ans. Ce dernier s'est offert une Ferrari Roma.