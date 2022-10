Si vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf bon marché et capable de transporter jusqu'à sept personnes, le Dacia Jogger est fait pour vous ! Mais voilà, à son lancement, le break du constructeur roumain ne pouvait recevoir qu'un moteur à trois cylindres. Dacia revoit sa copie et va proposer à ses clients une motorisation hybride à quatre cylindres.

Cette version sera présentée au Mondial de Paris, dont l'ouverture des portes au public est prévue le 17 octobre. Dacia n'a pas encore donné tous les détails à propos de cette motorisation, mais avec 140 ch, nous savons d'ores et déjà qu'elle développe plus de puissance que le moteur de base et ses 110 ch (100 ch pour le moteur ECO-G).

Galerie: Dacia Jogger (2021)

21 Photos

Il se dit que le Dacia Jogger recevra le moteur 1,6 hybride de la Renault Clio. Si c'est le cas, alors le break aura un moteur thermique assisté par un alterno-démarreur. L'ensemble est couplé à une boîte CVT qui assure la transmission du couple aux roues avant.

Suivez toute l'actualité sur le Mondial de l'Auto

Cette version fera du Jogger le modèle le plus puissant de Dacia. Rappelons qu'il est aussi le modèle le plus long avec ses 4,55 mètres, et qu'il offre un volume de coffre allant jusqu'à 1819 litres en rabattant la deuxième rangée de sièges.

Tous les détails seront connus dès la semaine prochaine. Le constructeur précise que le carnet de commandes s'ouvrira au début de l'année prochaine et que les livraisons n'auront lieu qu'à la fin de l'année 2023.

La marque du groupe Renault profitera de ce salon pour adopter une nouvelle identité visuelle. Un nouveau logo trônera au sein de toute sa gamme, en allant de la Spring au Jogger, en passant par les Logan et Duster. Avec cette nouvelle identité de marque, le constructeur veut réaffirmer ses valeurs : "une marque essentielle et cool, robuste et outdoor, eco-smart (économique et écologique)".

Les visiteurs découvriront aussi le concept Manifesto (déjà présenté), conçu comme laboratoire pour tester les innovations, dont certaines se concrétiseront peut-être dans les futurs modèles de série. Dacia précise que ce concept n'annonce pas un futur modèle.