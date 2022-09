Voici le Manifesto de Dacia. Au départ en voyant le nom, on s'attendait à un programme, un pdf, quelque chose d'écrit. Mais en réalité, c'est le nom d'un concept. Et quel concept : sans portes ni fenêtres, avec des pneus sans air et prêt à s'aventurer dans les bois et sur la terre battue.

En fait, le Manifesto est bel et bien un manifeste pour l'entreprise roumaine, un laboratoire d'idées avec des innovations qui devront être traduites dans les futurs modèles de production Dacia. Et qui sait, peut-être que ce genre de buggy prendra un jour vie.

Galerie: Dacia Manifesto

13 Photos

En plein air

Cette lueur d'espoir, cette lumière à la fin du chapitre, n'est rien de plus qu'un rêve de ceux qui ont vu ce véhicule. Commençons par la réalité d'aujourd'hui : ce concept de Manifesto n'annonce aucun modèle futur, mais les propos du chef de produit avec un "qui sait, peut-être à l'avenir", laissent la porte entrouverte.

Notamment parce que, regardez les photos, il n'y a pas de portes, pas de fenêtres, pas de pare-brise. L'intention est claire : rester immergé dans la nature, en plein air. Et ce n'est pas un hasard si de nombreux éléments sont conçus spécifiquement pour l'aventure.

Des solutions innovantes

Commençons par la lampe frontale. Unique, à LED, et amovible. De cette façon, une fois arrêté, elle peut être utilisée comme une torche pour l'exploration. Immédiatement en dessous, dans la zone avant, on aperçoit une corde avec une fonction de remorquage, tandis qu'au-dessus il y a deux renfoncements, deux espaces où l'on peut ranger de petits objets ou - pourquoi pas - même un câble de recharge.

Nous continuons avec les sièges, étanches bien sûr, mais aussi avec un rembourrage qui leur permet de devenir des sacs de couchage, pour pouvoir dormir à la belle étoile. Le volant est ensuite recouvert de liège, un élément que l'on retrouve également sur le tableau de bord. La raison est vite expliquée : si vous rencontrez une zone où le GPS ou le smartphone ne captent pas, vous pouvez toujours utiliser la bonne vieille carte, en la maintenant fermement en place avec une épingle.

Pour autant la technologie pointe cependant le bout de son nez, avec l'utilisation du smartphone comme élément central de l'infodivertissement (déjà présent sur la prochaine Dacia... et pas seulement), mais aussi avec l'idée d'un écran véritablement futuriste derrière le volant, en forme de petit parallélépipède.

Au-dessus de la tête, il y a un toit modulaire avec tous les petits trous pour supporter... les modules, mais aussi des sangles pour attacher les bagages.

À l'arrière, en revanche, on trouve un double module avec une batterie (amovible) pour fournir de l'électricité à tout objet qui en a besoin via une simple prise Schuko.

Le manifeste de Dacia

La vision est celle d'un véhicule qui veut minimiser son empreinte écologique. Le Manifesto est pensé pour être compact - il ne fait que 3 mètres de long - et surtout léger. Le groupe motopropulseur qui pourrait idéalement équiper ce véhicule n'a pas été évalué, mais compte tenu du bas de caisse et de l'impossibilité de loger un moteur endothermique, le sentiment qu'il pourrait s'agir d'un véhicule conçu pour être électrique est fort.