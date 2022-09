Le Groupe Renault se prépare pour le Mondial de l'Automobile de Paris. Du 17 au 23 octobre, le Parc des Expositions de la Porte de Versailles accueillera l'un des plus importants événements mondiaux du monde automobile, avec le groupe français en première ligne pour présenter son avenir électrique (et plus encore).

Les trois marques du Groupe Renault participeront à l'événement : Renault, Alpine et Dacia.

La nouvelle identité

Quant à Dacia, la marque roumaine présentera sa nouvelle identité visuelle. Après le lancement du nouveau logo à la mi-2021, la nouvelle philosophie stylistique de l'ensemble de la gamme sera présentée à Paris.

Il s'agira d'une sorte de "baptême" pour David Durand, qui a pris la direction du design de la marque en mai dernier. Pour le designer, il s'agissait d'une promotion, puisqu'il avait auparavant occupé le poste de chef du design extérieur.

En pratique, M. Durant a été chargé de peaufiner le style extérieur de modèles tels que les nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Jogger. Il a également conçu le Bigster, le concept 2021 qui anticipait la forme d'un futur gros SUV de l'entreprise.

À quoi ressemble le nouveau logo

En ce qui concerne la "nouvelle identité", les premières voitures Dacia portant le nouveau logo arriveront chez les concessionnaires à l'occasion du salon de l'automobile de Paris. Appelé "Dacia Link", celui qui figure sur la calandre et les enjoliveurs est composé d'un D et d'un C stylisés reliés comme les maillons d'une chaîne. Sur le hayon et le volant, en revanche, on retrouve l'intégralité du lettrage "Dacia" dans la même police que le Dacia Link.

Les nouveaux symboles seront montés de série sur tous les modèles, y compris la Spring électrique, qui continue de figurer parmi les voitures à zéro émission les plus vendues en Europe.