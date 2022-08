Léger, compact et prêt à affronter les dunes : voici le Meyers Manx 2.0 Electric. L'entreprise américaine, qui a été la première à transformer une Volkswagen Coccinelle en une petite fusée dédiée au tout-terrain, réécrit l'histoire en présentant la 2.0 Electric, un buggy 100 % électrique.

Ce nouveau chapitre débutera en 2023 avec 50 exemplaires "expérimentaux", la production des modèles de série commencera en 2024.

Entre passé et présent

Pour les non-initiés, Meyers Manx était une marque historique des années 1960, spécialisée dans la création de buggys dérivés de la Coccinelle et équipés de moteurs quatre cylindres.

Les premières photos officielles montrent clairement que les concepteurs ont essayé de garder intacts la forme et l'esprit de la petite Volkswagen avec un look assez minimaliste, de grandes roues, un toit fin et léger qui peut être retiré et l'absence de portes.

La 2.0 Electric est basée sur une monocoque en aluminium, avec une suspension arrière indépendante et des freins à disque. Il y a seulement deux éléments relativement modernes : les optiques à LED et le tableau de bord.

Deux moteurs au lancement

Meyers Manx précise que les données techniques publiées ne sont pas encore définitives. Sur le papier, les chiffres sont intéressants, puisque la version la plus haut de gamme disposera d'une batterie de 40 kWh, d'un bloc de 200 ch et 325 Nm, le tout pour un poids contenu de 750 kg. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 4,5 secondes et l'autonomie est de 480 km.

Il y aura également un modèle plus "modeste", et par conséquent moins cher, avec une batterie de 20 kWh, une autonomie de 240 km et un poids de 680 kg. Les deux versions seront dotées de deux moteurs électriques, quatre roues motrices et pourront accepter une puissance de charge allant jusqu'à 60 kWh. Les prix n'ont pas encore été annoncés.