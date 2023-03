Le Dacia Bigster arrive en 2025. Le nouveau grand SUV de la marque du Groupe Renault sera dévoilé dans moins de deux ans, avec des dimensions situées entre le segment C et le segment D.

Il ne sera pas facile pour Dacia de concilier les demandes du marché pour des voitures de cette taille et le "Best Value For Money", l'affirmation de l'entreprise selon laquelle elle "offrira ce qu'il faut au juste prix". Nous avons donc posé quelques questions à Xavier Martinet, directeur Marketing, Ventes & Opération de Dacia, pour comprendre comment l'équipe R&D aborde la conception de cette nouvelle voiture. Voici ce qu'il nous a dit à ce sujet, ainsi que sur la situation actuelle de l'entreprise.

Une plateforme commune

Le premier grand SUV de la marque sera plus grand qu'un segment C traditionnel et plus petit qu'un segment D. Si l'on se réfère au dernier concept présenté au public, la voiture finale devrait avoir une longueur d'environ 4,60 mètres et une garde au sol assez élevée.

En parlant avec Martinet, il est apparu que, comme toutes les autres voitures de l'entreprise, ce nouveau grand SUV sera conçu et construit sur la plate-forme CMF du Groupe Renault, la même plate-forme sur laquelle, en se référant à des voitures de dimensions similaires, les générations actuelles de Renault Austral, le prochain Espace et le Nissan X-Trail sont basés.

Renault Austral Nissan X-Trail

En ce qui concerne le premier, que nous avons mentionné précédemment, la direction ne craint pas du tout un chevauchement des ventes entre les deux voitures, parce qu'elles seront positionnées dans un segment similaire, mais seront également équipées de contenus techniques et technologiques profondément différents, et seront proposées à des prix convenablement différents.

Pour l'entreprise, le grand défi des prochaines années sera donc de réussir à faire coïncider sa philosophie du "nécessaire au juste prix" avec une voiture de cette taille, donc destinée à un certain type de clientèle.

Concept Dacia Bigster

Le Duster d'abord

Selon Martinet, le nouveau Duster sera dévoilé en 2024. En ce qui concerne ce nouveau SUV, le directeur a déclaré que, malgré les incertitudes autour de la norme Euro 7, qui n'a pas encore été définitivement décidée, les moteurs qui équiperont la voiture ont déjà été définis et approuvés et que, si cela s'avérait nécessaire, il serait très difficile de revenir en arrière.

Enfin, en ce qui concerne la construction du nouveau Duster, Martinet a confirmé ce que Damien Laplane, directeur "cross carline" de Dacia, nous avait dit la semaine dernière, à savoir que le nouveau Duster sera la première voiture de la société à être produite avec un grand pourcentage de matériaux recyclés.

Dacia Duster Extrême 2023

Les problèmes d'aujourd'hui et l'incertitude de demain

Martinet a également évoqué les problèmes actuels que connaît l'entreprise, malgré les résultats commerciaux plus qu'excellents obtenus en 2022. Le plus grave d'entre eux est la difficulté à transporter les voitures des usines aux concessionnaires dans toute l'Europe, en raison d'une pénurie de chauffeurs, un problème commun à de nombreux constructeurs :

"Expliquer aux clients que nous avons eu des difficultés dans la production des voitures à cause de la pénurie de matériaux était simple en comparaison, expliquer au contraire que les voitures n'arrivent pas parce que nous ne pouvons pas les déplacer de, disons, 100 km de l'usine au concessionnaire, ne l'est pas du tout."

Martinet a conclu son intervention en affirmant qu'il travaillait lui-même quotidiennement à trouver une solution à cet actuel accroc dans la chaîne, essayant même d'élaborer une stratégie consistant à livrer certaines voitures directement sur les sites de production.

Le concept Dacia Bigster vu en live