Si les SUV prennent de plus en plus de parts de marché, des historiques aux dimensions plus modestes, comme la Renault Clio et l'Opel Corsa, ne restent certainement pas inactifs, avec des restylages récents qui leur donnent non seulement des lignes renouvelées, mais aussi un contenu qui, jusqu'à récemment, était presque exclusif aux modèles du segment supérieur. Nous les avons opposées l'une à l'autre.

Extérieur

Pour la Renault Clio et l'Opel Corsa, 2023 a été l'année du restylage de mi-carrière, avec des mises à jour affectant également l'extérieur.

La première est allée très loin dans le restylage, modifiant radicalement sa face avant. Les lignes semblent ouvrir un nouveau cycle stylistique pour la société, avec une signature lumineuse se développant horizontalement et verticalement. Le reste n'a pratiquement pas changé et conserve les proportions classiques du segment, avec un toit droit qui ne pénalise pas l'habitabilité et la capacité de chargement.

Renault Clio 2023 Opel Corsa 2023

L'Opel Corsa a également profité du restylage pour se refaire une beauté, l'avant étant désormais conforme au style de l'Opel Vizor, c'est-à-dire avec un élément noir intégrant la calandre, les feux à diodes électroluminescentes et le logo. Moins élaboré que celui du concurrent français, il n'en reste pas moins très caractéristique. Les lignes générales sont plus acérées que celles de la Clio, tandis que les proportions ne changent pas.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Renault Clio 4,05 m 1,79 m 1,44 m 2,58 m Opel Corsa 4,06 m 1,76 m 1,43 m 2,53 m

Intérieur

En ce qui concerne l'intérieur, la Renault Clio et l'Opel Corsa sont similaires en termes de contenu, mais différentes en termes d'agencement.

Avec le restylage de la petite voiture française, la nouvelle instrumentation numérique a fait son apparition. Au centre du tableau de bord se trouve l'écran du système d'infodivertissement, également disponible en 7 ou 10 pouces, disposé en position verticale.

En dessous se trouvent quelques commandes physiques et le réglage de la climatisation. Le tunnel central, dans les versions avec transmission automatique, est occupé en grande partie par le levier de vitesse. En termes de volume de coffre, la Renault Clio se situe au sommet du segment avec une capacité minimale de 391 litres, qui devient 1 065 lorsque les dossiers de la banquette arrière sont rabattus.

Renault Clio 2023 Opel Corsa 2023

L'Opel Corsa, en revanche, propose un combiné d'instruments numérique de 7 pouces sans possibilité d'afficher les cartes du navigateur, chose présente sur le 10 pouces de la Clio, et un tout nouvel écran central de 10 pouces (5 pouces sur les versions d'entrée de gamme), basé sur le matériel Qualcomm, avec assistant vocal, mises à jour en direct et connexion sans fil pour Apple CarPlay et Android Auto. L'espace intérieur est bon mais le coffre est sensiblement moins spacieux que dans la Clio cinq places avec 309 litres, alors que la capacité maximale passe à 1 081.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur centrale Capacité du coffre Renault Clio 7"

10" 7"

10" 391/1 065 l (thermique)

254/923 l (hybride) Opel Corsa 7" 5"

10" 309/1 081 l (thermique)

267/1 042 l (électrique)

Moteurs et technologies

Les plus grandes différences entre la Renault Clio et l'Opel Corsa se trouvent sous le capot. La Clio restylée conserve le moteur diesel, le 1.5 dCi de 100 ch, mais n'a pas d'unité hybride légère ni d'unité électrique. La gamme de moteurs comprend également le 3 cylindres essence de 65, 90 et 100 ch (ce dernier en version GPL) et le full hybrid de 143 ch.

En termes de technologie, la citadine française propose des aides à la conduite de niveau 2, des feux full LED, des caméras extérieures, des capteurs de stationnement et bien d'autres choses encore.

Renault Clio 2023 Opel Corsa 2023

Le restylage de l'Opel Corsa, en revanche, a apporté de nombreuses nouveautés en termes de motorisations, avec l'introduction de deux unités mild hybrid (arrivées entre fin 2023 et début 2024) de 100 et 136 ch basées sur le classique 1.2 turbo 3 cylindres essence d'origine PSA. La version électrique non seulement reste mais double : aux côtés de l'unité de 136 ch - déjà présente sur la version précédente - vient s'ajouter l'unité plus puissante de 156 ch avec jusqu'à 402 km d'autonomie selon le cycle WLTP.

La famille ADAS est au complet et les nouveaux projecteurs matriciels à LED avec 14 points lumineux par faisceau sont également ajoutés.

Modèle Essence Diesel GPL Mild hybrid Full hybrid Électrique Renault Clio 0.9 65 ch

0.9 90 ch 1.5 100 ch 0.9 100 ch - 1.6 143 ch - Opel Corsa 1.2 75 ch

1.2 100 ch - - 1.2 100 ch

1.2 136 ch - 136 ch

156 ch

Prix

Les prix de la Renault Clio restylée commencent à 18 500 euros et vont jusqu'à 27 400 euros pour le full hybrid en finition haut de gamme.

L'Opel Corsa, quant à elle, démarre à 17 700 euros pour la 1.2 de 75 ch et va jusqu'à 36 100 euros pour la 156 ch électrique, et 20 900 euros pour la 1.2 turbo essence 100 ch GS, le modèle essence le plus complet de la gamme.