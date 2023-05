L'Opel Corsa gagne en style et en efficacité. Quatre ans après le lancement de la sixième génération, le constructeur allemand présente les nouvelles lignes de sa compacte de référence, qui s'alignent sur les derniers modèles de la gamme.

Outre les nouveaux éléments de design, l'Opel Corsa bénéficie de nombreuses autres améliorations, des phares LED Intelli-Lux à l'infodivertissement, sans oublier l'arrivée d'un moteur électrique plus puissant et l'apparition de groupes motopropulseurs mild hybrid.

Galerie: Opel Corsa Electric (2023)

20 Photos

Le nouveau design d'Opel

Tout en conservant sa taille et ses proportions, la Corsa a un tout nouveau look caractérisé par l'Opel Vizor, une face avant noire que l'on retrouve sur tous les nouveaux modèles de la marque et qui intègre en un seul élément la calandre, les phares LED et son logo.

Les prises d'air dans la partie inférieure du pare-chocs sont plus grandes et plus proéminentes, tandis que le lettrage "Corsa" centré à l'arrière ajoute une touche d'élégance au design.

En plus des nouvelles jantes en alliage, la palette de couleurs s'enrichit du gris Grafik, disponible pour la première fois sur la Corsa. Opel a également ajouté des phares matriciels Intelli-Lux LED adaptatifs et de route, avec 14 éléments (contre huit précédemment), qui permettent une conduite plus sûre.

À l'intérieur, on découvre de nouveaux tissus pour les sièges et de nouveaux instruments, avec deux écrans de 10 pouces et un système qui s'appuie sur l'architecture Snapdragon Cockpit de Qualcomm.

Le système de navigation, les services connectés et la reconnaissance vocale "Hey Opel" y sont intégrés, et les mises à jour se font over-the-air. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sans fil.

Toujours parmi les technologies, la petite Opel bénéficie d'une nouvelle caméra de recul panoramique haute résolution, tandis que le pack d'aide à la conduite comprend un régulateur de vitesse adaptatif, un alerte de collision avec freinage d'urgence et un système de protection latérale Flank Guard.

Des moteurs renouvelés

Les motorisations évoluent avec l'arrivée d'un essence à hybridation douce de V8 volts proposée en versions de 100 ch et 136 ch, toutes deux couplées à une transmission automatique à double embrayage.

La Corsa électrique est elle aussi proposée en deux versions, 100 kW (136 ch) et 115 kW (156 ch), avec des autonomies WLTP de 357 km et 402 km respectivement. Les deux sont équipées de la même batterie de 50 kWh, avec la possibilité de passer de 20 à 80 % de charge en 30 minutes environ grâce à une recharge rapide de 100 kW.