Au Brésil, se prépare le lancement d'une nouvelle Fiat compacte qui remplacera, à partir de 2025, l'Argo en utilisant la plateforme CMP des Peugeot 208, Citroën C3 et Opel Corsa. Elle est pour l’instant connue sous le nom de code "F1H".

La nouvelle vient d'Automotive Business qui rapporte la confirmation donnée par Juliano Almeida, vice-président des achats de Stellantis en Amérique du Sud. Le nouveau modèle fait partie d'un nouveau cycle d'investissement que Stellantis n'a pas encore annoncé.

Il y a plus d'un an, en mars 2022, le groupe a promis 16 nouveaux modèles pour l'Amérique du Sud pour les trois prochaines années, répartis sur l'ensemble des marques du groupe et incluant un restylage. La nouvelle compacte Fiat vise une rentabilité maximale en exploitant la plateforme CMP déjà utilisée dans les usines au Brésil et en Argentine pour les 208 et C3 produites pour le contient sud-américain.

Argo, Cronos et Mobi : trois voitures qui nous quittent

Même s'il n'y a pas de confirmation officielle à cet égard, la nouvelle Fiat devrait remplacer d'un seul coup l'actuelle berline cinq portes Fiat Argo et la berline quatre portes Fiat Cronos, toutes deux nées en 2017 sur la plateforme FCA MP1.

Avec l'arrivée du nouveau modèle, la porte de sortie semble également probable pour la Fiat Mobi (voir ci-dessous), qui est en pratique la Panda sud-américaine

L'utilisation de la plate-forme CMP, également connue sous le nom d'EMP1 et née en 2019 dans l'ancien groupe PSA, vise à offrir à Stellantis une réduction significative des coûts de production, avec les économies d'échelle que la plate-forme modulaire commune peut garantir dans toutes les usines du monde.

Moteurs top secrets

Pourtant, rien n'a fuité sur les moteurs de la nouvelle compacte Fiat pour le Brésil, mais il est facile d'imaginer que le bien connu trois cylindres 1.0 FireFly et le quatre cylindres 1.3 FireFly, déjà utilisé pour l'Argo et la Cronos, puissent être installés.

L'alternative reste l'adoption du trois cylindres 1.2 ou du quatre cylindres essence 1.6, tous deux disponibles avec l’alimentation FlexFuel en Amérique du Sud.