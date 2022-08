La réponse de Fiat au Volkswagen Nivus (aussi vendu en Europe sous le nom de Taigo) vient d'être présentée. Fiat vient de lever le voile sur le Fastback, un SUV coupé qui découle d'un concept-car éponyme dévoilé en 2018. Cousin technique de la Fiat Pulse, elle aussi vendue au Brésil, ce modèle repose sur la plateforme MLA qui est une évolution de l'architecture MP1 utilisée sur les Fiat Argo et Cronos, deux modèles vendus en Amérique du Sud.

Les spécifications techniques n'ont pas encore été révélées, mais ses dimensions devraient être similaires à celles de la Pulse. Cette dernière mesure 4,10 mètres de long, 1,77 mètre de large et 1,57 mètre de haut, avec un empattement de 2,53 mètres. La nouvelle Fiat Fastback semble avoir des porte-à-faux plus longs que la Pulse, profitant ainsi à l'habitacle, même si sa ligne de toit fuyante devrait rogner sur le coffre. Il ne devrait pas dépasser les 370 litres de la Fiat Pulse.

Nos confrères de Motor1.com Brésil pensent que le lancement local est prévu pour octobre et que le Fastback deviendra le modèle le plus onéreux de la marque au Brésil, juste derrière la petite Fiat 500 électrique, elle aussi vendue en Amérique du Sud.

Sous le capot, Fiat n'a encore rien officialisé non plus, mais le Fastback devrait être commercialisé avec un moteur trois cylindres 1,0 litre de 130 ch et un plus "gros" moteur 1,3 litre de 185 ch. Deux choix de transmission s'offriront aux clients : boîte automatique à six rapports ou CVT.

Les images de l'habitacle n'ont pas été publiées, mais l'intérieur devrait être un copié/collé de la Fiat Pulse. Nous retrouverons donc un tableau de bord numérique de 7 pouces et un écran tactile de 10,1 pouces, tout en conservant des commandes séparées pour les réglages de la climatisation.

La question est de savoir si ce Fastback traversera l'Atlantique pour aller concurrencer le Volkswagen Taigo en Europe ? La réponse est non, Fiat étant beaucoup plus actif en Amérique du Sud que sur le Vieux Continent, et ce SUV coupé, aussi sympa soit-il esthétiquement parlant, n'atteindra sûrement pas les standards européens pour ce type de segment, notamment en matière de sécurité et de technologies.