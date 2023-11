Aston Martin et le fabricant britannique de vélos J.Laverack ont uni leurs forces pour dévoiler ce qui est décrit comme le vélo le plus innovant au monde. La .1R combine le meilleur des mondes de l'ingénierie et du design automobile et des vélos de route, en s'appuyant sur des technologies de production modernes, des matériaux très résistants et une attention portée aux moindres détails.

Au cœur de cette création extraordinaire se trouve un cadre d'une grande finesse, fruit de la fusion de montants en titane conçus de manière paramétrique et imprimés en 3D et de tubes en fibre de carbone. Cette fusion n'offre pas seulement une combinaison inégalée de réactivité et de confort, selon Aston Martin, mais elle redéfinit également l'esthétique et l'élégance. En effet, le vélo a une allure élégante et harmonieuse, notamment grâce à l'absence de points de fixation ou de soudures brutes. De même, pas un seul câble ne vient gâcher l'aspect épuré du vélo, grâce à l'intégration unique des freins.

Cette approche innovante puise son inspiration au-delà du domaine des deux-roues conventionnels, en s'inspirant du design des voitures de haute performance. Elle ne se contente pas d'adopter des principes de conception connus dans l'industrie du vélo, mais bénéficie également du savoir-faire d'Aston Martin dans les programmes de supercars et d'Hypercar. Cela se voit, par exemple, dans la potence percée, qui reprend le carénage latéral de l'Aston Martin DB12. Les clients auront le choix entre des pédaliers à 12 vitesses de sociétés telles que Shimano, Campagnolo et Sram Red.

Un détail particulièrement intéressant est le design de la roue, qui présente un profil tubeless en carbone d'une profondeur de 55 millimètres et d'une largeur interne de 22 mm. Chaque roue a 28 rayons avec une finition noire qui se prolonge sur les côtés de la roue. Les moyeux, quant à eux, ont été conçus spécifiquement pour ce vélo et fabriqués en aluminium aérospatial à haute résistance.

Vous pourrez tester votre vélo au siège d'Aston Martin !

Les propriétaires du .1R seront invités à se rendre au siège d'Aston Martin à Gaydon, où ils bénéficieront d'une séance d'essayage personnalisée avec les fondateurs de J.Laverack. De plus, une intégration avec le configurateur en ligne du constructeur automobile permet à chacun de concevoir le vélo de ses rêves. Cet outil numérique permet de personnaliser la couleur des tubes, des montants, de la fourche, de la potence, de la tige de selle et des guidons, ainsi que de choisir de laisser la fibre de carbone apparente pour qu'elle soit d'une beauté naturelle. Les accessoires tels que les boîtiers de pédalier, les étriers de frein et les centres des disques de frein peuvent être revêtus de bronze ou de rester plus discrets en noir.