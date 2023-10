L'Aston Martin Valkyrie participera aux 24 Heures du Mans à partir de 2025. La nouvelle est officielle et vient directement du siège de la société, à Gaydon, au Royaume-Uni. L'hypercar à moteur V12 sera profondément modifiée pour tenter de s'imposer dans la course d'Endurance la plus célèbre du monde.

Parallèlement, la Valkyrie participera au SportsCar Championship, la compétition d'Endurance nord-américaine qui comprend les épreuves historiques des 24 Heures de Daytona, 12 Heures de Sebring et Petit Le Mans.

Formule améliorée

Au cœur du garage Aston Martin se trouvera l'AMR Pro, déclinaison la plus extrême de la Valkyrie, conçue dès le départ pour se conformer à la réglementation LMH Hypercar. L'AMR Pro sera affinée au niveau de l'aérodynamique et du groupe motopropulseur pour devenir encore plus compétitive et être prête pour les premières courses de la saison 2025.

Toujours équipée d'une monocoque en fibre de carbone, la Valkyrie utilisera une version modifiée du V12 6,5 litres atmosphérique qui, dans sa forme "normale", dépasse les 1 000 ch et atteint 11 000 tr/min.

Entre autres, pour des raisons réglementaires, la version de course se passera des composants électriques du système hybride. L'Aston Martin Valkyrie AMR Pro courra sous la bannière de la structure The Heart of Racing et sera la seule de toutes les concurrentes de sa catégorie à être basée sur une voiture de série.

Les nouvelles GT3 et GT4

Mais l'avenir d'Aston Martin en compétition ne se résume pas à la Valkyrie. La marque britannique se prépare à lancer une nouvelle génération de voitures GT3 et GT4 basées sur la plateforme Vantage, qui seront conformes à la réglementation LMGT3 du WEC.

Il s'agit d'un moment historique pour Aston Martin car la Vantage GTE, désormais à la retraite, a été l'une des voitures les plus performantes de l'histoire de la marque, avec quatre titres mondiaux et trois victoires de classe aux 24 Heures du Mans.