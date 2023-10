Dans le monde des supercars à plusieurs millions d'euros, on apprécie de plus en plus les propriétaires qui ne se contentent pas seulement de garer leurs précieuses possessions dans des garages climatisés.

Si posséder un chef-d'œuvre automobile est incontestablement un symbole de prestige et de luxe, la véritable essence de ces incroyables machines réside dans leur capacité à être conduites, que ce soit au quotidien ou en tant que voiture de loisir pendant les week-ends.

Aston Martin veut voir sa supercar sur les routes

Aston Martin semble comprendre ce sentiment et s'est donné pour mission d'encourager les propriétaires de la Valkyrie à lâcher la bête sur le bitume plutôt que de la conserver comme simple objet de collection.

"En fin de compte, c'est au client de décider ce qu'il fait. S'ils veulent acheter une Valkyrie et la mettre dans un musée, tant mieux. Mais vous voulez les entendre et les voir. Vous voulez regarder des flux Instagram de Valkyries traversant des tunnels. C'est pour cela que nous les fabriquons. On veut que les gens les apprécient." - Marek Reichman, responsable de la création chez Aston Martin dans une interview accordée à Top Gear.

Les mots de Reichman frappent au cœur de ce qui distingue les supercars des simples œuvres d'art. Elles sont conçues pour être dynamiques, pour solliciter les sens et pour offrir une expérience de conduite inégalée. Si les musées peuvent abriter de magnifiques sculptures, c'est sur la route que les supercars prennent véritablement vie. Aston Martin a été encouragé par les propriétaires de Valkyrie qui ont adopté l'esprit de la conduite.

"Nous avons un client Valkyrie qui, je crois, a déjà parcouru 1 500 kilomètres avec sa voiture. Cela fait plaisir à voir. Nous voulons que les voitures soient conduites, c'est pourquoi nous les fabriquons" - Marek Reichman

Apparemment, selon l'article de Top Gear, la plupart de ces kilomètres ont été parcourus sur des routes publiques et non sur des circuits, ce qui est encore plus impressionnant.

Un 0 à 100 km/h en 2,5 secondes

Nous avons vu la Valkyrie en action à plusieurs reprises et nous savons qu'elle fait plaisir à voir. Du circuit de Sakhir au Mugello en passant par Silverstone et l'Hockenheimring, cette supercar fait toujours sensation grâce à son moteur V12 de 6,5 litres développé par Cosworth. Il peut monter en régime jusqu'à 11 000 tr/min et avec un 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes, nous pouvons imaginer pourquoi Aston Martin veut que cette voiture soit conduite. Avec un prix d'environ 2 850 000 euros, peu de gens pourront se l'offrir, mais le constructeur britannique n'en construira que 150 exemplaires.