Aston Martin a commencé à produire la Valkyrie il y a 18 mois. Cette supercar ne ressemble à rien d'autre sur la route, elle a l'air d'être la star d'un film de science-fiction. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, Aston Martin ayant limité la production à 150 exemplaires seulement. C'est une bête rare, mais une nouvelle vidéo montre la supercar s'élançant sur le circuit d'Hockenheim, libérant toute la fureur de son moteur V12, qui n'est pas un groupe motopropulseur ordinaire.

La Valkyrie utilise un moteur V12 de 6,5 litres développé par Cosworth, qui est déjà très excitant. Il monte en régime jusqu'à 11 000 tr/min et développe environ 1 000 chevaux. Cependant, Aston Martin a également amélioré cette puissance grâce à un système de suralimentation de type KERS inspiré de la F1, qui ajoute 160 chevaux supplémentaires, portant la puissance totale à 1 140 chevaux. La voiture effectue le 0 à 100 km/h en 2,5 sec et sa vitesse de pointe dépasse largement les 320 km/h.

La vidéo montre la voiture s'élançant sur la piste avec le V12 pleinement libéré et le son est carrément démoniaque. La Valkyrie ressemble à une voiture de course futuriste. Elle pèse à peine plus de 1 000 kg, ce qui est impressionnant pour une voiture hybride. L'utilisation intensive par Aston de matériaux légers tels que la fibre de carbone et le titane a permis de limiter le nombre de kilos et de maintenir le prix à un niveau élevé.

Il faut plus de 2 000 heures à une équipe de techniciens qualifiés pour construire chaque voiture à la main. L'avenir de l'automobile s'orientant probablement vers des véhicules entièrement électriques, les supercars comme la Valkyrie pourraient bientôt appartenir au passé. Ou se transformer en quelque chose d'encore plus rare.