Quand est-ce que la Fiat 600 sera présentée ? Il n'y a toujours pas de date officielle, mais en regardant les photos espion disponibles ci-dessous, publiées sur le profil Instagram de Cochespias, on ne devrait plus attendre très longtemps. Peut-être jusqu'au 4 juillet.

Après celles vue il y a quelques jours, les nouvelles images de la Fiat 600 confirment que sa présentation se rapproche de plus en plus : aucun camouflage sur la carrosserie, il est donc probable que le mulet était à Rome pour tourner le spot publicitaire de lancement.

Mais pourquoi avoir parlé du 4 juillet pour les débuts ? C'est simple : c'est ce même jour, en 2007, que la nouvelle Fiat 500 a été présentée en avant-première mondiale, exactement 50 ans après la présentation de son ancêtre.

Comme sa petite sœur

Mais venons-en à ce que nous pouvons voir : l'avant de la Fiat 600 reprend celui de la 500 électrique, avec les feux principaux froncés et les feux diurnes juste en dessous, tandis que la plaque au centre comporte l'inscription "600".

Le nom du nouveau crossover de la société est donc officiellement confirmé et, au cas où vous ne pourriez pas lire distinctement ce qui est inscrit, la plaque d'immatriculation "FI 600 AT" dissipe tous les doutes.

Même à l'arrière, les références à l'univers de la 500 sont nombreuses et se concentrent une fois de plus dans les feux, avec le dessin classique du "C".

Les photos publiées par Cochespias ne montrent pas l'intérieur de la 600, l'une des nouveautés les plus attendues de Fiat pour 2023, et nous ne savons donc pas si l'intérieur sera repris de la Jeep Avenger, avec laquelle elle partagera le plancher et l'usine, ou s'il y aura des différences. En tout cas, il ne manquera pas un grand écran tactile au centre et une instrumentation numérique.

Électrique oui, et puis quoi d'autre ?

Le crossover de Fiat sera également propulsé par un moteur 100% électrique, probablement avec les mêmes caractéristiques que son homologue de Jeep : traction avant, 156 ch, batteries de 54 kWh et une autonomie d'environ 400 km.

Reste à savoir s'il y aura aussi une version à essence, peut-être réservée à certains marchés. Dans ce cas, le trois cylindres turbo essence 1,2 litre de 100 ch devrait trouver sa place sous le capot.