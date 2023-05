Vous pouvez enfin admirer la Fiat 600, l'héritière de la 500X. Le nouveau crossover compact de la firme italienne a été aperçu en Allemagne lors de tests sans camouflage.

C'est donc une occasion importante de voir à quoi ressemblera le style de la nouvelle Fiat, qui devrait faire ses débuts d'ici la fin de l’année 2023 avec des moteurs thermiques et électriques.

Un style traditionnel

Sur la Fiat 600, visible sur cette photo du site Ansa.it, il est inscrit "More Amore" (plus d’amour) sur les côtés, ce qui suggère un prototype utilisé pour une séance photo ou pour le tournage d'une vidéo promotionnelle. Pour le reste, la couleur orange rend la voiture immédiatement reconnaissable et elle semble conserver les proportions de la 500X actuelle.

Le capot apparaît légèrement plus épuré, tandis que l'habitacle à l’air plus grand, avec des vitres partiellement carrées rappelant celles de la Jeep Avenger, avec laquelle la 600 partagera la plate-forme CMP et l'usine polonaise de Tychy. L’arrière se distingue par le becquet noir intégré au toit et par les feux rectangulaires, très similaires au modèle actuel.

Il n'est pas possible de voir l'intérieur de l'habitacle, mais d'après les photos espion des mois précédents, nous savons que la nouvelle Fiat pourra compter sur une nouvelle génération du système d'info-divertissement et et des instruments de bord tirée, très probablement, de la Jeep.

Électrique et essence

Concernant les moteurs, Fiat n'a encore rien annoncé. Cependant, le lien avec l'Avenger, et avec son cousin chez Alfa Romeo arrivant en 2024, laisse présager un moteur électrique avant de 156 ch et une autonomie proche de 400 km.

De plus, comme la Jeep, une variante essence avec le 1.2 turbo trois cylindres de 101 ch devrait être envisagée. La grille tarifaire pourrait être un peu plus contenue que celle de l'Avenger, avec une version essence de base vendue aux alentours de 22 000-23 000 euros.

Il faudra attendre les prochaines annonces de Fiat pour connaître tous les détails sur la 600.