Le Fiat 500X aura bientôt un héritier. Le crossover sera remplacé par un modèle aux proportions et dimensions similaires, mais à l'architecture complètement revue et – peut-être – avec un nouveau nom. Depuis un certain temps, en effet, on évoque le retour de la 600, un nom qui, au siècle dernier, était associé à l'une des citadines les plus compactes de la marque.

La présentation pourrait avoir lieu à la fin de l'année 2023 pour une arrivée en concession au début de l'année 2024, mais en attendant, Fiat a commencé ses essais.

Galerie: Photos espion du remplaçant du Fiat 500X

11 Photos

Un style reconnaissable

De nouvelles photos espions montrent un prototype différent de celui déjà aperçu il y a quelques semaines au nord de l'Europe avec. Ce nouveau modèle observé avec un camouflage semble être blanc à en juger par la calandre, où la carrosserie se dévoile légèrement.

Pour le reste, il est encore difficile de savoir quelle forme prendra ce nouveau crossover, bien que ses lignes ne semblent pas radicalement différentes de celles du Fiat 500X. À travers l'habillage, on aperçoit les phares avant ronds, tandis qu'à l'arrière, on trouve des feux LED rectangulaires qui ressemblent à une évolution de ceux qui équipent la 500 électrique.

L'habitacle du Fiat 600

Nous n'avons pas de nouvelle photo espion de l'habitacle de ce nouveau modèle mais lors de sa précédente apparition, on apercevait clairement un nouvel écran d'info-divertissement en porte-à-faux au centre du tableau de bord.

Le Jeep Avenger comme base

Rendu de la Fiat 600 par Motor1

Selon les premières informations à notre disposition, la Fiat 600 devrait partager de nombreux composants avec la Jeep Avenger, à commencer par la plateforme CMP. Comme sa "sœur" américaine, la Fiat devrait également être déclinée en version électrique avec un moteur avant de 156 chevaux et une autonomie d'environ 400 km.

La tarification de la Fiat 600 pourrait être inférieure aux 35 400 euros demandés pour la Jeep. Quoi qu'il en soit, une version essence devrait également être proposée avec le trois cylindres 1,2 L turbocompressé de 101 chevaux et un prix de départ situé entre 20 000 et 25 000 euros.