Dans un monde où les boîtes de vitesses automatiques et les voitures électriques sont devenues la norme, Aston Martin continue de produire des voitures à transmission manuelle. Pour célébrer son 110e anniversaire, le constructeur automobile britannique a dévoilé la Valour, une supercar à moteur V12 et trois pédales en édition limitée. Celle-ci rend hommage au riche héritage de l'entreprise. Il s'avère qu'il s'agit bien plus que d'un adieu à la transmission manuelle, car Aston Martin prévoit de construire d'autres éditions spéciales avec des boîtes de vitesses bricolées.

Un hommage à la boîte de vitesses manuelle

Marek Reichman, le directeur de la création d'Aston Martin, a mis en lumière la genèse de la Valour. Il a révélé que l'inspiration pour cette remarquable supercar est venue du succès de la Victor, qui a attiré l'attention lorsqu'elle a été présentée publiquement à Hampton Court et a reçu le prix Future Classic. Initialement destinée à un seul client, la Victor a suscité de nombreuses demandes, ce qui a conduit Aston Martin à envisager de créer d'autres voitures qui captureraient l'esprit de la transmission manuelle.

Plus intéressant encore, Mark Newton, responsable des pièces détachées chez Aston Martin, a exprimé l'engagement de la marque à maintenir la transmission manuelle en vie, en déclarant :

"Si c'est là que va le business, ce serait un plaisir de continuer à travailler sur la transmission manuelle".

Il a insisté sur l'expérience unique qu'offre une transmission manuelle, notant qu'elle permet au conducteur de rester engagé à tout moment, faisant de chaque trajet une expérience viscérale et mémorable.

Marek Reichman a continué dans ce sens en déclarant :

"Chaque fois que le monde pousse une tendance dans une direction, il y a toujours quelqu'un qui veut acheter quelque chose qui va dans l'autre direction".

Une inspiration qui vient de loin

S'inspirant des modèles V8 Vantage emblématiques des années 70 et 80, la Valour allie l'esthétique d'antan aux performances modernes. L'extérieur respire la nostalgie avec son capot à clapet doté d'une prise d'air en "fer à cheval" et de phares arrondis. Sous le capot sculpté de la Valour se cache un moteur V12 biturbo de 5,2 litres monté à l'avant qui ne manque pas de punch. Ce moteur développe 705 chevaux et 752 Nm de couple. Ce qui distingue vraiment la Valour, c'est sa transmission : une boîte de vitesses manuelle à six rapports qu'Aston Martin qualifie de "sur mesure".