Le chemin à parcourir fut long pour l'Aston Martin Valhalla mais elle voit enfin la lumière au bout du tunnel. Nous avons vu l'extérieur, l'intérieur et nous connaissons son groupe moto-propulseur hybride V8. Aston Martin en dit maintenant un peu plus sur le processus de développement de ce modèle et il n'est pas surprenant que l'expérience du constructeur en Formule 1 (depuis 2021) soit belle et bien mise à profit dans la supercar en fibre de carbone à moteur central. Voici ce qu'a déclaré Claudio Santoni, directeur de l'ingénierie d'Aston Martin Performance Technologies.

"C'est un grand avantage pour un constructeur automobile d'avoir accès aux compétences et aux connaissances uniques d'une équipe de Formule 1. Les ingénieurs de F1 repoussent constamment les limites dans la recherche de performances et ont développé des outils rapides de résolution Grâce à ces connaissances en interne, nous pouvons apporter de manière transparente l'expertise de la F1 au développement des voitures de route."

Un concentré d'aérodynamisme

Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Pour la Valhalla, tout commence par des simulations. Aston Martin affirme que 90 % des caractéristiques dynamiques et des configurations de la voiture sont issues de simulations et seulement 10 % proviennent de tests en réel. Cela s'explique certainement par le long temps de développement de la voiture. Elle a été annoncée pour la première fois en 2019 en tant que V6 hybride, puis mise à niveau vers un V8 hybride en 2021, et pour l'instant, la version routière n'est toujours pas disponible. Cela va bientôt changer, puisqu'Aston Martin affirme qu'une Valhalla sera opérationnelle d'ici la fin de l'année.

L'Aston Martin Valhalla pourra dégainer le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes.

L'aérodynamique représente une part importante de la simulation, et l'expérience de la F1 sert encore une fois de base. La conception du soutien est essentielle, car c'est de là que proviendra la majorité de l'appui. Combiné avec des fonctionnalités aérodynamiques entièrement actives, ce qui n'est pas autorisé en F1 , Aston Martin affirme que la Valhalla aura plus de 600 kilos d'appui à 240 km/h. Elle utilisera des ailes actives à l'avant et à l'arrière, similaires à celles de la voiture de course AMR23 , ainsi que de petites persiennes devant les roues arrière qui aspirent l'air sous la voiture, l'aspirant efficacement vers le sol .

Malgré une baisse de régime depuis la mi-saison, Aston Martin F1 réalise une campagne 2023 impressionnante.

Une vidéo de 2022 nous a montré le processus de décoration intérieure d'Aston Martin, et nous apprenons maintenant que l'influence de la F1 est également présente. Aston a construit un faux plancher pour le conducteur, de sorte que les talons soient relevés tandis que les sièges baquets en carbone sont inclinés. L’objectif est de créer une position de conduite axée sur la performance tout en conservant le confort. Il serait très intéressant de le tester car les voitures de F1 ne sont pas connues pour être confortables.

Et côté vitesse ?

Les F1 sont faites pour être rapides, et sur ce plan, la Valhalla ne devrait pas décevoir. Vous connaissez déjà le V8 bi-turbo de 4,0 litres, construit spécifiquement pour cette voiture et vous connaissez également les trois moteurs électriques qui l’accompagnent, deux à l’avant et un intégré à la transmission. Aston Martin affirme désormais que le combo développe 997 chevaux, soit un peu plus que ce qui avait été imaginé.

Sa vitesse de pointe sera de 350 km/h.

Les moteurs électriques à l’avant permettront la vectorisation du couple, et voici une information intéressante : pour gagner du poids, il n'y a pas de marche arrière intégrée. Ce sont les moteurs à l’avant qui se chargeront de cette tâche. Carlo Della Casa, responsable produit pour Aston Martin et directeur du développement, a aussi eu son mot à dire.

"Les connaissances et l'expérience du personnel de l'équipe AMF1 chez Aston Martin Performance Technologies, combinées aux compétences et au savoir-faire de nos équipes de développement de voitures de route, nous avons permis d'apporter les enseignements directs de la F1 au développement des voitures de sport. Notre objectif pour la Valhalla est de produire une supercar qui établira les meilleurs standards de sa catégorie en matière de performances, de dynamique et de plaisir de conduite.

999 exemplaires devraient être produits, et si Aston s'en tient à son tableau de marche, la production débutera l'année prochaine.