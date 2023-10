Le Renault Arkana, récemment soumis à un premier restylage, reste l'un des SUV coupés compacts les plus intéressants et accessibles du marché, avec des motorisations hybrides essence et une transmission automatique sur tous les niveaux de finition.

Avec ce restylage, le Renault Arkana inaugure aussi une nouvelle version d'entrée de gamme, "Évolution", qui est aussi la moins chère avec son prix de base de 31 000 €. Découvrons ensemble cette version.

Évolution : automatique uniquement

Deux motorisations sont disponibles pour ce SUV coupé hybride : celle du E-Tech full hybrid 145 ou celle du mild hybrid 140 EDC entraînée par le moteur 1.3 électrifié 4 cylindres turbo essence de 140 ch associé à une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

Renault Arkana Évolution (2023)

L'équipement de série du Renault Arkana "Évolution" comprend des jantes en alliage Bahamas de 17 pouces, une peinture pastel blanc albâtre, des phares full LED, des rétroviseurs électriques rabattables automatiquement à la fermeture, un frein de parking électrique et des radars de recul combinés à une caméra.

Équipement standard et payant

Les autres équipements de série de ce Renault comprennent l'instrumentation numérique 7 pouces, la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, l'aide au maintien dans la voie et le système multimédia Renault EASY LINK avec écran tactile 7 pouces avec navigation 3D et réplication sans fil du smartphone pour Apple CarPlay (Android Auto par câble).

Renault Arkana evolution (2023), l'intérieur

En options payantes, on trouve les autres teintes de carrosserie métallisées à 750 euros chacune, le Pack Business à 400 euros, qui comprend les vitres foncées, le siège conducteur réglable électriquement et les capteurs de stationnement avant. La roue de secours, qui coûte 200 euros, prend la place du kit de réparation des pneus.

Renault Arkana Évolution (2023), vue arrière

Pour rappel, le Renault Arkana mild hybrid 140 EDC, également en finition Évolution, affiche une consommation moyenne homologuée WLTP de 5,8 l/100 km et des émissions de CO2 de 130 g/km, tandis que la vitesse maximale et l'accélération de 0 à 100 sont respectivement de 174 km/h et 9,8 secondes.