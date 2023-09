Les concepts de la marque Renault se caractérisent depuis toujours par des formes et des caractéristiques très particulières. Le constructeur français en développe finalement un grand nombre jusqu'à ce qu'ils soient prêts pour la production en série et les met effectivement sur le marché. Au cours de ses 100 ans d'histoire, Renault a souvent imaginé l'avenir avec pas mal de précision.

Parmi ces concepts, la Be Bop a joué un rôle fondamental. Elle fut présentée en version standard ainsi qu’avec sa déclinaison sportive lors du salon de Francfort, en 2003. Les deux modèles étaient similaires dans leur design mais différents dans leur philosophie bien que 50% de leurs pièces soient les mêmes. Avec cette vision d’ensemble, la marque voulait permettre à la Be Pop de conquérir immédiatement le public.

Deux univers réunis

La version Sport mesurait quatre mètres et était dotée d’une carrosserie arrondie. Ce concept réunissait la silhouette d’un monospace, avec de larges surfaces vitrées, avec une touche de Renault Sport. En effet, on retrouvait un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres développant jusqu'à 228 chevaux, qui était couplé à une transmission manuelle à six vitesses. Il s’agissait tout simplement du cœur de la Mégane 2 RS. La Be Bop normale, en revanche, n'était équipé que d'un moteur de 1,6 litre.

Outre la forme extérieure, l’intérieur a également été conçu avec le plus grand soin. Les deux véhicules étaient dotés d'un immense toit en verre suspendu à un pilier central blanc au milieu de l'habitacle et combiné aux commandes et à la transmission électroniques.

Malgré tout, les deux versions n'ont jamais été officiellement lancées, mais Renault a utilisé le même nom quelques années plus tard pour vie à la version courte à trois portes du Kangoo (voir ci-dessus), qui est aujourd'hui une véritable pièce de collection n’ayant été produite qu’en très peu d'exemplaires.