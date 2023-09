Les moteurs thermiques ne sont pas encore morts, bien au contraire. C'est l'avis de Renault et de Geely qui, avec la coentreprise Horse, ont l'intention de développer jusqu'à 5 millions d'unités par an. Un projet présenté il y a quelque temps déjà et qui poursuit les méandres de la bureaucratie pour devenir opérationnel le plus rapidement possible.

Selon certains dirigeants interrogés par Automotive News au salon de l'automobile de Munich 2023, la bonne année pourrait être 2026. Tout dépend de l'évolution des analyses des autorités de la concurrence, comme l'a déclaré Ingo Scholten, vice-président et responsable technique de la recherche sur les moteurs thermiques chez Geely. Le processus devrait être achevé d'ici la fin de l'année, et ce n'est qu'à ce moment-là que la nouvelle entreprise pourra voir le jour.

Voir grand

L'entité ainsi créée - dont le nom n'a pas encore été révélé - sera en mesure d'assembler des moteurs à essence et diesel pour des marques telles que Dacia, Renault, Nissan et Volvo, et de se développer davantage en fournissant ses groupes motopropulseurs à d'autres marques également. Aujourd'hui déjà, Geely - par l'intermédiaire de sa filiale suédoise Aurobay - produit des moteurs à combustion pour Volvo, Proton et Lynk & CO, qui appartiennent toutes à la galaxie du géant chinois.

Quant à Horse - la joint-venture créée par Renault et Geely - elle est opérationnelle depuis le 1er juillet 2023 avec environ 9 000 salariés, huit sites de production et trois centres de recherche et développement, avec une production destinée à répondre aux demandes de Renault, Dacia et Nissan.

Un petit pas vers la création d'un géant du moteur thermique qui pourrait également voir l'entrée d'Aramco - société saoudienne spécialisée dans les hydrocarbures - qui a signé une lettre d'intention pour devenir un actionnaire minoritaire potentiel de la nouvelle société avec pour mission de mener des recherches sur l'e-carburant et l'hydrogène à destination des moteurs à combustion interne .

Selon les dirigeants d Les dirigeants d'Aurobay et de Renault sont optimistes quant à l'avenir de la coentreprise et des moteurs à combustion qui, selon les dirigeants des deux entreprises, représenteront 50 % des ventes mondiales de voitures en 2040.