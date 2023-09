Citroën est désormais connue pour son design frais et décontracté. Son style actuel trouve ses origines dans la C4 Cactus, sortie en 2014 et qui a lancé des tendances inhabituelles (souvenez-vous de ces coussins de protection sur les portes). Mais sept ans plus tôt, le constructeur français avait déjà anticipé de nombreux éléments de conception avec le prototype du C-Cactus.

Si cette voiture compacte est peut-être restée dans certaines mémoires pour son design particulier (pour ne pas dire moche), elle a été développée à une époque où l'on expérimentait des groupes moto-propulseurs hybrides avec des moteurs diesel. D’ailleurs, ce prototype ne consommait que 3,4 litres aux 100 km en cycle mixte. La transmission se composait d'un quatre cylindres 1.4 HDi de 68 ch et d'une unité électrique de 30 ch qui fonctionnaient avec une boîte automatique à cinq vitesses.

Réduire les coûts de production

Le C-Cactus mesurait 4,2 mètres de long, 1,8 mètre de large et 1,5 mètre de haut. Mais surtout, la voiture disposait d’un empattement de 2,8 mètres de long. La banquette arrière, montée sur un rail, pouvait être poussée contre les sièges avant pour augmenter encore le volume du coffre (entre 500 et 1 100 litres).

Le concept ne pèse que 1 306 kilos et ce faible chiffre fut obtenu grâce à une nouvelle méthode adoptée par la marque qui s’était mise en quête de gains de poids et de faibles coûts de production. Ainsi, Citroën a simplifié les pièces et les mécanismes, regroupé plusieurs fonctions en une seule pièce et a supprimé tout ce qui n’était pas essentiel à la sécurité ou au confort.

Par exemple, les portes, qui selon le constructeur peuvent être constituées de douze pièces au maximum, n'étaient composées que de deux sur le prototype. La boîte à gants standard a été retirée et remplacée par un sac accroché sur le côté droit du tableau de bord. Fait intéressant, le modèle comprenait un lecteur MP3 dans la clé elle-même et l'habitacle était assemblé à partir d'un peu plus de 200 pièces.

L'environnement dit merci

On a beaucoup lu ces derniers temps sur les matériaux recyclés dans les voitures et il faut dire que la Citroën C-Cactus aurait bien plu aux standards actuels puisqu’elle utilisait du cuir, du liège ou de la laine recyclés sans additifs chimiques. De plus, la voiture a été délibérément limitée à 150 km/h pour renforcer la protection de l'environnement.