Skoda offre au Scala et au Kamiq une modernisation de milieu de cycle, apportant une série de changements à l'intérieur et à l'extérieur. Reposant sur la plateforme MQB A0 du groupe VW, le hatchback et le crossover reçoivent des phares redessinés avec une technologie LED matrix en option. La marque tchèque a également modifié les calandres et les feux arrière, le modèle surélevé étant désormais doté de réflecteurs en forme de L. Pour le modèle à hayon, les bas de caisse sont plus sportifs et s'inspirent du concept Vision RS.

Le constructeur de Mladá Boleslav rafraîchit également son catalogue de jantes avec de nouveaux designs, dont certains sont désormais dotés d'inserts aérodynamiques. Ces jantes vont jusqu'à 18 pouces et ont des accents argentés ou noirs. Si vous optez pour le Scala, vous aurez le choix entre neuf couleurs extérieures, dont un gris acier exclusif. La lunette arrière allongée avec verre noir reste disponible en option. Le Kamiq est disponible en neuf couleurs, dont l'orange Phoenix, ainsi qu'en finition bicolore avec des montants, des coques de rétroviseurs latéraux et un toit noir.

Skoda Scala

43 Photos

À l'intérieur, les voitures équipées d'un système de climatisation automatique sont dotées d'un panneau modifié, décrit comme étant plus intuitif qu'auparavant. Skoda utilise davantage de matériaux recyclés pour la sellerie, les tapis et le revêtement de sol, tandis que des matériaux renouvelables tels que le chanvre et le kénaf sont utilisés pour les panneaux de porte et une partie de la garniture de toit. Les modèles haut de gamme Monte-Carlo sont équipés de série d'un éclairage d'ambiance à LED réglable, ainsi que de plusieurs touches sportives comme les appuis-tête intégrés aux sièges avant, qui offrent un meilleur soutien latéral.

Sous le capot, vous ne trouverez que des moteurs TSI evo2, car il n'y a pas de motorisation TDI. Oui, les Scala et Kamiq 2024 ne seront pas disponibles avec des moteurs diesel. Cela n'a rien d'étonnant puisque les constructeurs automobiles abandonnent progressivement ce type de moteurs de leurs petites voitures en raison des réglementations plus strictes en matière d'émissions au sein de l'Union européenne.

Par conséquent, les deux modèles seront disponibles avec un trois cylindres 1.0 TSI développant 95 ch (75 kW) avec une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports ou une variante plus puissante de 115 ch (85 kW) associée à une boîte de vitesses manuelle à six rapports ou à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à sept rapports. Le quatre cylindres 1,5 TSI de 150 ch (110 kW) bénéficie lui aussi des mêmes choix de boîtes de vitesses M6 et DSG7. Le plus gros moteur bénéficie également de la technologie de désactivation des cylindres, qui permet d'économiser du carburant en désactivant deux des cylindres lorsque leur puissance n'est pas nécessaire.

Pour le Scala, Skoda a conçu une suspension pour route accidentée qui augmente la garde au sol de 15 millimètres (0,6 pouce). Les deux voitures peuvent être commandées avec une suspension plus sportive qui rapproche le hatchback de la route de 15 mm, tandis que le crossover Kamiq est abaissé de 10 mm.

Skoda Kamiq

34 Photos

De série, les véhicules sont équipés d'un écran conducteur de huit pouces, mais il est possible d'opter pour un écran de 10,25 pouces. Sur les versions inférieures, Skoda installe un écran tactile de 8,25 pouces avec deux boutons rotatifs, ou vous pouvez obtenir l'infodivertissement plus grand de 9,2 pouces. Deux ports USB-C de 15 watts sont de série, et vous pouvez ajouter un port supplémentaire monté dans le rétroviseur intérieur pour brancher une dashcam.

Avec le lifting, le Scala et le Kamiq gagnent des fonctions Simply Clever supplémentaires empruntées à d'autres modèles, telles que des poches pour smartphone au dos des sièges avant et une boîte amovible sur le tunnel central.

Côté sécurité, jusqu'à neuf airbags sont disponibles. Il y a aussi le système Crew Protect qui ferme automatiquement toutes les vitres et resserre les ceintures de sécurité avant s'il détecte une collision imminente.

Skoda met à jour la structure des finitions en proposant les catégories Essence, Selection et Monte-Carlo, complétées par six variantes de design, quelques packs d'équipements et plusieurs options individuelles.