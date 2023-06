Il y a quelques jours, Skoda a dévoilé quelques détails sur les caractéristiques techniques du nouveau Kodiaq et aujourd'hui, nous vous apportons quelque chose d'aussi intéressant. En effet, certaines personnes ont réussi à jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle du SUV tchèque, avec son grand système d'infodivertissement qui dépasse du tableau de bord. Il n'y a pas de commandes conventionnelles autour de lui, à l'exception d'un bouton marche/arrêt placé en bas au centre.

Les bouches d'aération centrales n'encadrent plus l'écran tactile et ont été repositionnées par Skoda sous l'écran. Espérons que ce morceau de tissu sur la console centrale cache des commandes séparées pour les réglages de la climatisation, sans avoir à tout régler à partir de la console d'infodivertissement. Les lecteurs les plus attentifs remarqueront que le sélecteur de vitesses est désormais une tige sur le volant afin de libérer de l'espace entre les sièges pour des rangements supplémentaires.

Skoda Kodiaq 2024

Derrière le volant à deux branches habituel se trouve un écran d'affichage entièrement numérique de 10,25 pouces avec de nombreux voyants allumés. C'est normal pour un prototype en cours de fabrication et nous sommes sûrs que tout sera en ordre lorsque Skoda lancera la production en série du modèle. L'écran central de 12,9 pouces montre une image du bouclier avant du véhicule, révélant indirectement que le Kodiaq 2024 sera plus proche d'un second lifting du modèle actuel.

Le nouveau SUV de taille moyenne sera allongé de 61 millimètres pour atteindre 4758 mm tout en conservant son empattement. Une fois de plus, les configurations cinq et sept places seront proposées, cette dernière offrant une garde au toit supplémentaire de 15 mm pour les occupants de la troisième rangée par rapport au Kodiaq précédent. Le modèle à deux rangées de sièges avec les sièges arrière rabattus aura une capacité de chargement de 910 litres, soit 75 litres de plus qu'auparavant.

Toutes les versions du nouveau Kodiaq seront proposées exclusivement avec une boîte de vitesses automatique à double embrayage et sept rapports, à l'exception du modèle hybride rechargeable qui recevra une boîte DSG à six rapports. Les moteurs à essence 1.5 TSI et 2.0 TSI développeront respectivement 150 et 204 ch. Ils seront proposés aux côtés d'un 2.0 TDI en deux versions (150 ch et 193 ch).

En fonction du moteur, les acheteurs pourront choisir entre la traction avant et la transmission intégrale. Le Kodiaq PHEV associera un 1,5 TSI à un moteur électrique et à un pack de batteries de 25,7 kWh qui fournira une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.

Parmi les autres détails connus, citons une évolution des phares LED Matrix, un nouvel affichage tête haute, un régulateur de vitesse adaptatif amélioré avec fonction stop and go, et un système de recharge de la batterie en courant continu pouvant atteindre 50 kW.

Skoda présentera le nouveau Kodiaq à l'automne prochain, en même temps que la prochaine Superb, mais à une date différente.