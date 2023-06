Les débuts de la nouvelle Skoda Superb se font de plus en plus attendre. La berline et le break seront tous deux entièrement renouvelés d'ici la fin de l'année 2023, avec des moteurs actualisés et encore plus efficaces.

Ces derniers jours, le constructeur tchèque a dévoilé quelques images de la version familiale, tandis que maintenant nos espions ont également réussi à photographier le hatchback lors d'essais routiers.

Adopte le nouvel esprit de famille

Les quelque 40 photos de notre galerie nous donnent une idée de ce à quoi ressembleront les deux modèles à venir. Les proportions semblent très proches de celles de la génération actuelle, même si le camouflage important suggère que des changements stylistiques majeurs sont prévus.

La nouvelle Superb devrait adopter la nouvelle calandre présentée sur l'Enyaq et le Karoq récemment mis à jour, tandis que les phares à LED devraient avoir un nouveau design. En termes de dimensions, la Skoda ne devrait pas trop s'éloigner des 4,86 mètres actuels, tandis que de nouvelles couleurs et de nouvelles jantes en alliage sont à prévoir.

Plus d'électrons pour l'hybride

La berline et le break seront tous deux développés sur une version actualisée de la plate-forme MQB et devraient intégrer de nouveaux moteurs. Étant donné que la Superb sera construite dans la même usine que la nouvelle Volkswagen Passat Variant, il est possible que les deux modèles partagent également plusieurs composants et groupes motopropulseurs.

Dans la gamme Skoda, on attend donc un 1.5 TSI essence en version mild hybrid, tandis que l'avenir des variantes 2.0 TDI n'a pas encore été décidé. Les versions les plus puissantes seront toutefois des hybrides rechargeables, qui pourraient adopter une batterie plus importante pour développer plus de puissance et d'autonomie que les modèles actuels.

En substance, la nouvelle Superb "en marche" pourrait disposer d'au moins 250 ch et parcourir environ 80 à 100 km avec un plein d'électricité. Mais pour obtenir des détails officiels, il faudra attendre les prochains mois.

