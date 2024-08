Basée sur le modèle de la génération précédente, cette Superb Estate Sleeper Edition fait ce qu'elle promet sur l'emballage. Elle a été transformée en un break rapide et puissant, tout en conservant autant que possible l'aspect d'origine. La voiture de série possédait déjà des caractéristiques juteuses (pour une Skoda) avec une puissance de 272 chevaux et un couple de 350 Nm, ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse de 100 km/h en 5,6 secondes. Aujourd'hui, cette barge à toit long développe 470 ch et 662 Nm.

Commandée par Skoda UK et construite en collaboration avec l'atelier de tuning britannique RE Performance, cette Superb unique est le chant du cygne de l'ancienne Superb. L'installation d'un turbocompresseur Garrett et la modification du système d'alimentation en carburant, du refroidisseur intermédiaire et de l'admission ont permis d'obtenir cette puissance supplémentaire. Outre la mise au point du moteur de 2,0 litres, les ingénieurs ont également installé une suspension hélicoïdale KW réglable en hauteur et des freins AP Racing.

La Sleeper se rapproche de la route de près de cinq centimètres, ce qui lui confère une posture plus agressive et une tenue de route plus précise que la Superb familiale classique. Une autre modification apportée à ce spacieux véhicule polyvalent concerne l'échappement, qui est désormais doté d'un tuyau d'échappement personnalisé. Le grand break conserve la transmission intégrale et la boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports de la voiture standard.

L'équipe à l'origine de ce break unique en son genre est également responsable de la Skoda la plus rapide de tous les temps, une Octavia de 600 chevaux qui a atteint les 365 km/h sur le Bonneville Salt Flats en 2011. Cette Superb a d'abord été la Laurin & Klement, la version haut de gamme portant le nom des pères fondateurs de l'entreprise. Cela signifie qu'elle dispose de tout, de la sellerie en cuir à la climatisation trois zones, en passant par le système audio Canton et les phares LED matriciels.

Pour les adieux de la Superb Mk3, Mk4 si l'on considère le modèle original à propulsion avec des moteurs V6 et V8, Skoda UK a choisi une voiture peinte en vert royal. Il s'agit d'une couleur spéciale lancée l'année dernière pour célébrer le couronnement du roi Charles III. Ce break costaud n'est pas destiné à la vente puisqu'il rejoindra la flotte de presse de Skoda UK.

La dernière Superb est décevante car elle est moins puissante que son prédécesseur, Skoda ayant réduit le 2.0 TSI à 261 ch. L'entreprise n'a pas expliqué pourquoi, mais il est probable que cela soit dû aux réglementations de plus en plus strictes en matière d'émissions en Europe. Contrairement à ses prédécesseurs modernes développés par Volkswagen, la nouvelle génération a été conçue par Skoda. Elle reste disponible en version liftback et break, mais le modèle Passat correspondant n'est proposé que dans le style de carrosserie le plus pratique.