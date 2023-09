Avec la disparition de l'Opel/Vauxhall Insignia et de la Ford Mondeo, le segment principal des berlines intermédiaires en Europe se rétrécit. Il en est de même pour la Volkswagen Passat qui ne subsiste plus qu’en version break.

Heureusement, Skoda maintient la Superb en vie pour une autre génération de la berline afin de rivaliser avec l'élégante Peugeot 508 rénovée plus tôt cette année.

Techniquement, le produit phare venu de la République tchèque est un liftback encore plus grand que son prédécesseur puisqu'il a été étiré de 4,3 centimètres pour atteindre une longueur dépassant 4,9 mètres. La hauteur a augmenté de 12 mm pour atteindre 1m48, tandis que la largeur et l'empattement sont restés les mêmes (soit 1,8 mètres et 2,84 mètres respectivement).

La capacité de chargement a aussi été revue à la hausse, de 20 litres, pour atteindre un bel espace de 645 litres avec les sièges arrière en place. Dotée d'un design évolutif, la voiture du segment D bénéficie de divers ajustements aérodynamiques qui ont réduit son coefficient de traînée à 0,24.

Le ménage côté finitions

Skoda a récemment dévoilé des photos de l'intérieur (semblable à celui de la Superb Combi) avec un écran tactile de 13 pouces ainsi qu'un groupe d'instruments numériques de 10 pouces complétés par un affichage tête haute. Ce dernier s'appelle Smart Dials et accède à diverses fonctions sans avoir à utiliser le grand écran. Il est disponible pour la première fois dans une Superb, en option.

Outre les niveaux de finition habituels Sportline et Laurin & Klement, le modèle revu sera vendu dans des versions Essence tandis que les anciennes variantes Active, Ambition et Style auront disparu. La révélation officielle est prévue pour novembre, date à laquelle Skoda dévoilera également la version break.