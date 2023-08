Il y a quelques temps, Alfa Romeo a démontré, à travers une enquête, que les clients ne veulent plus d'écrans géants dans leurs voitures. Mais chez Skoda, on voit les choses très différemment car la marque a dévoilé les nouveaux tableaux de bord des prochaines Superb et Kodiaq (qui arrivent cet automne) et les deux voitures disposent d'un écran massif comme la plupart des autres nouveaux modèles.

Juste en-dessous, vous disposerez toujours de quelques boutons conventionnels avec écrans intégrés de 32 millimètres. Ceux-ci sont connus sous le nom de Smart Dials (voir ci-dessous) et donnent accès à divers paramètres.

La fonctionnalité des petits écrans dépend du niveau d’équipement. Les deux boutons rotatifs extérieurs contrôlent la température intérieure ainsi que le chauffage/ventilation des sièges du conducteur et du passager avant. Celui du centre a plusieurs fonctions, notamment le volume, la vitesse du ventilateur, la direction de l'air, la climatisation intelligente, le zoom de la carte et les modes de conduite. Appuyer sur le cadran central permet à l'utilisateur de basculer entre les fonctions, et il peut être configuré via le menu d'info-divertissement.

Un intérieur plus pratique et bien garni

En justement, les Superb et Kodiaq 2024 bénéficient d'un écran tactile de 13 pouces ainsi que d'un groupe d'instruments numériques de 10 pouces complétés par un affichage tête haute. L'un des changements les plus importants par rapport au mode sortant est la position du sélecteur de vitesses puisqu'il a été déplacé vers la colonne du volant. Cela a permis à Skoda de nettoyer la zone entre les sièges avant et d'améliorer le rangement.

Au cas où vous ne parvenez pas à savoir quel voiture correspond tel intérieur, celui de la Superb possède une grande grille d’aération dans le prolongement du grand écran, tandis que le Kodiaq a plus de cuir sur le côté passager du tableau de bord.

La bande de lumière ambiante passe sous les bouches d'aération centrales sur la Superb (voir photo principale) et au-dessus sur le SUV (voir ci-dessus). Les deux disposent d'un port USB-C ainsi que d'une recharge sans fil pour smartphone de 15 W, le Kodiaq offrant un refroidissement actif pour deux appareils.

À la manière typique de Skoda, il y a un espace dédié dans la porte d'entrée pour ranger un parapluie et on compte jusqu'à quatre ports USB-C avec une puissance de sortie de 45 W. On trouve aussi un grattoir à glace, des sièges massants et un rembourrage entièrement fabriqué en polyester recyclé. Ces deux voitures seront mises en vente en 2024 et seront probablement les dernières nouveaux modèles thermiques de la marque tchèque.