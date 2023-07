L'Hyperscreen de Mercedes offre 56 pouces d'espace d'écran (soit environ 142 centimètres), c’est un pouce de plus que la Cadillac Celestiq et huit pouces de plus que la Lincoln Nautilus. D'autres mentions honorables incluent la Cadillac Escalade (38 pouces), la Lucid Air (34 pouces) et la Buick LaCrosse (30 pouces). Alfa Romeo a des priorités différentes car des recherches internes ont montré que ses clients ne veulent pas vraiment d'écrans géants qui s'étendent d'un bout à l'autre du tableau de bord.

S'adressant à Autocar, le patron du constructeur automobile italien, Jean-Philippe Imparato, a déclaré que les futurs modèles ne recevront pas d'écrans massifs : "Je respecte ce que fait Mercedes avec sa technologie numérique, bien sûr, mais mes clients ne recherchent pas des écrans d'info-divertissement d'un mètre de large dans leurs voitures ou 200 systèmes d'assistance numérique pour tout allumer ou éteindre." Il a poursuivi en expliquant que l'acheteur typique d'Alfa ne veut pas savoir quel temps il fera dans trois semaines car il veut simplement conduire la voiture (sans pour autant donner de chiffres).

L’électrification est en marche

Imparato a mentionné que le tableau de bord actuel restera et qu’il sera complété par un grand affichage tête haute. Fait intéressant, les hauts gradés d'Alfa Romeo ont mentionné que le HUD pourrait projeter une "voiture fantôme" pour aider le conducteur à mieux positionner la voiture sur la route. Le PDG a ajouté que le premier modèle à obtenir une nouvelle disposition du tableau de bord devrait sortir en 2025.

Galerie: Essai Alfa Romeo Tonale

31 Photos

Selon les normes de 2023, les écrans proposés par Alfa Romeo sont petits étant donné que la Giulia et le Stelvio ont des écrans de 8,8 pouces tandis que le Tonale en obtient un de 10,25 pouces. Les trois voitures sont équipées d'un tableau de bord numérique de 12,3 pouces.

Jumelé avec le Jeep Avenger, un quatrième modèle qui n'a pas encore été nommé devrait sortir l'année prochaine sous la forme d'un petit multisegment pour servir de premier véhicule électrique à l'entreprise. Du côté des autres modèles, les Quadrifoglio électriques sont déjà prévus avec 1 000 chevaux au maximum et une technologie de batterie de nouvelle génération. Mais avant le début de cette révolution électrique, une supercar à essence devrait sortir le 30 août.