Alfa Romeo a organisé la deuxième édition des "Tribe Days", un événement spécialement dédié pour ses clients, les collectionneurs et pour tous les passionnés de la marque à travers le monde.

Ce fut l’occasion de célébrer quelques anniversaires : la 100ème bougie du Quadrifoglio, le 60ème anniversaire d’Autodelta mais aussi le 100ème anniversaire des 24h du Mans. De ce fait, le rendez-s’est déroulé du 30 juin au 2 juillet sur les circuits emblématiques de Montlhéry et du Mans, à l'occasion de l’édition 2023 du Mans Classic.

Voyons ensemble quelles étaient les Alfa Romeo les plus belles, les plus rares et les plus précieuses vues aux Tribe Days 2023, de véritables chefs-d'œuvre de mécanique et de design !

Prototype Alfa Romeo 33 Stradale (1967)

Directement issue de la collection Heritage conservée au Musée Historique Alfa Romeo d'Arese, voici l'un des deux seuls prototypes d’Alfa Romeo 33 Stradale de 1967 qui se distingue facilement des dix-huit modèles standard grâce aux quatre phares profilés et qui affiche la belle carrosserie sinueuse en aluminium conçu par Franco Scaglione.

Le châssis, en aluminium, est doté de renforts en tôle d'acier pour l'habitacle et abrite le moteur 2.0 V8 atmosphérique qui délivre aujourd'hui 230 ch au lieu des 270 ch d'origine. Le fabuleux moteur V8 à 90° est cependant capable de propulser le prototype Alfa Romeo 33 Stradale jusqu'à une vitesse maximale de 260 km/h. Sa valeur actuelle est difficile à chiffrer, mais cette voiture vaut certainement plus de 10 millions d'euros.

Alfa Romeo 6C 3000CM Spider (1953)

Également propriété du musée d'Arese, la spectaculaire Alfa Romeo 6C 3000 CM Cabriolet a été conçue spécialement pour participer aux 24 Heures du Mans mais aussi aux Mille Miglia de 1953.

Sous sa carrosserie spéciale et profilée se trouve le moteur 6 cylindres en ligne de 3,5 litres qui, conçu par Giuseppe Busso, au terme d'évolutions ultérieures atteint une puissance de 275 ch. La version coupé a connu des fortunes diverses, tandis que cette Spider a remporté la première édition du "Grand Prix Supercortemaggiore", organisé à Merano en 1953, avec Juan Manuel Fangio au volant (cinq fois champion du monde de Formule 1).

Les freins à disque ont été montés par le département de recherche et développement d'Alfa Romeo. Dans son cas aussi, il est difficile d’estimer sa valeur, mais on ne se risquerai pas à dire que cette belle italienne vaut plus de 5 millions d'euros.

Alfa Romeo 33/3 litre Le Mans (1970)

Dans l'histoire de l'Alfa Romeo Tipo 33, qui a duré dix ans, une place à part est occupée par la version V8 3 litres développée par Autodelta en 1968. Elle est finalement arrivée en 1970 pour développer 420 ch et la voiture arborait une carrosserie entièrement nouvelle qui conservait son poids aux alentours des 650 kg.

En 1971, l'Alfa Romeo 33/3 termine deuxième du championnat du monde des constructeurs avec des victoires aux 1000 km de Brands Hatch, à la Targa Florio et aux 6 Heures de Watkins Glen. Sa valeur actuelle est d'environ 2 millions d'euros.

Alfa Romeo 33TT 12 (1975)

1973 fut l'année de l'Alfa Romeo 33 TT 12 développée à nouveau avec la précieuse contribution de l'équipe de course Autodelta. Le châssis tubulaire, d'où l'acronyme TT, est associé au nouveau moteur 12 cylindres en V à 180° capable de délivrer plus de 500 ch.

L'année 73 marque la première victoire de l'Alfa Romeo 33 TT 12, aux 1000 km de Monza, mais l'année dorée de la 33 TG 12 est 1975, la saison durant laquelle elle remporte le Championnat du Monde Constructeurs grâce aux victoires et les points d'Arturo Merzario, Mario Andretti, Dereck Bell, Vittorio Brambilla, Jacky Ickx, Jacques Laffite, Jochen Mass, Henri Pescarolo, Jody Scheckter, Nino Vaccarella et John Watson : que des grands noms ! Elle est tellement spécial que 3 millions d'euros ne suffiront peut-être pas à l'acheter.

Alfa Romeo Giulia SWB Zagato (2023)

En plus des derniers ajouts à la gamme Alfa Romeo, dans le cadre des Alfa Romeo Tribe Days, il y a de la place pour un modèle unique en son genre comme la Giulia SWB Zagato.

Le coupé spécial Giulia à empattement court enchante par ses formes dessinées par la Carrozzeria Zagato et le centre de style Alfa Romeo, mais aussi par la sonorité du moteur 2.9 V6 bi-turbo boosté à 540 ch et couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. La Giulia SWB Zagato a coûté près d’un million d'euros au client allemand qui la souhaitait.

Alfa Romeo TZ3 Stradale (2010)

Vraiment insolite et fascinante, l’Alfa Romeo TZ3 Stradale aperçue sur le circuit du Mans est l'un des neuf exemplaires produits en 2010 par Zagato et basée sur la mécanique de la Dodge Viper ACR.

Le moteur V10 de 8,4 litres et 611 ch de la dernière Viper est dissimulé sous le long capot avant, toute la puissance étant transférée aux roues arrière via une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. La vitesse de pointe est de 325 km/h et il faut 3,6 secondes pour sprinter de 0 à 100 km/h. Son prix semble s’être chiffré un peu en dessous du million d'euros.

Le meilleur d'Alfa aux Tribe Days

Comme vous pouvez également le voir dans notre galerie de photos, les Tribe Days 2023 ont réuni le meilleur de la production Alfa Romeo de ses origines à aujourd'hui, rassemblant des passionnés, des clients et des collectionneurs du monde entier.

Le premier jour, les propriétaires ont assisté à des conférences et participé à des animations et essais qui leur sont dédiés, notamment en roulant sur le circuit de Montlhery. Le deuxième jour, la caravane est arrivée au Mans, où elle a assisté au Mans Classic pour participer à des moments dédiés, admirant les plus belles voitures de l'histoire d'Alfa Romeo et de la gamme actuelle dont la Giulia, le Stelvio et le Tonale.

Parmi les voitures les plus admirées figurent également les très récentes Giulia GTA et GTAm, l'Alfa Romeo 4C, mais aussi la Giulia GT Coupé, l'Alfetta GTV et la célèbre Zagato SZ.