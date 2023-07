Alfa Romeo a parlé de son avenir électrique même si la légendaire marque italienne n'a pas encore lancé de modèle sans moteur à combustion pour le moment. Un multisegment sous-compact positionné sous le Tonale sera le premier véhicule électrique de la marque lors de son lancement au premier semestre 2024. Les passionnés seront ravis d'entendre que le nom "Quadrifoglio" perdurera dans l'inévitable ère zéro émission pour remplacer celle d'aujourd'hui, soit les modèles de performance Giulia et Stelvio à moteur V6.

Les détails sur la taille et de la forme du premier Quadrifoglio 100 % électrique sont encore flous à ce stade, mais le PDG d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, a partagé quelques détails juteux dans une interview avec le magazine australien CarSales. Les modèles purement électriques portant le trèfle à quatre feuilles offriront entre 900 et 1 000 chevaux (671 à 745 kilowatts), soit environ le double du moteur bi-turbo de 2,9 litres équipant la berline Giulia et le SUV Stelvio haut de gamme.

Le patron d'Alfa Romeo a également mentionné que les futurs modèles Quadrifoglio bénéficieront de la technologie de batterie de nouvelle génération avec une efficacité améliorée. Cela permettra aux ingénieurs de réduire le poids de cette dernière. De plus, la recharge sans fil est vantée par le cadre français de 56 ans. Il a poursuivi en mentionnant que la technologie de la batterie sera améliorée tous les trois ans pour rester au sommet parmi les modèles électriques.

Alfa va s’inspirer de son passé

Jean-Philippe Imparato a expliqué qu'Alfa Romeo tentera d'attirer les acheteurs en mettant simplement les clients potentiels au volant d'un Quadrifoglio électrique pour les emmener faire un essai routier. Le constructeur automobile vieux de 113 ans veut donner la priorité à l'expérience de conduite au lieu des temps au tour de 0 à 100 km/h et du Nürburgring dont certains constructeurs automobiles sont obsédés de nos jours.

L'interview a également abordé une autre tendance : les écrans massifs. Les meilleurs écrans d'Alfa Romeo mentionnés "au-delà de 13 pouces" sont en préparation, mais sans couvrir tout le tableau de bord car ce serait une distraction majeure. Sans entrer dans les détails, le PDG a mentionné que des "fonctionnalités spéciales" seront intégrées à ces modèles d’info-divertissements de nouvelle génération.

Par ailleurs, le chef du design d'Alfa Romeo, Alejandro Mesonero-Romanos, a déclaré à Autocar qu'il souhaitait regarder vers le futur mais aussi s’inspirer du passé en développant des véhicules électriques au look d'inspiration rétro. Le petit crossover dont nous parlions précédemment, jumelé avec la Jeep Avenger, ouvrira la voie en faisant revivre l'esprit des années 1960 avec des éléments de design adaptés de voitures telles que les Giulia SZ et TZ. Le motif Coda Tronca sera ressuscité non seulement pour avoir des lignes classiques, mais aussi pour créer des formes plus élégantes avec une meilleur aéro pour une efficacité améliorée.

Pendant ce temps, Alfa Romeo prépare une dernière danse pour le bon vieux moteur thermique. Un modèle de performance positionné au-dessus des Giulia et Stelvio aux spécifications Quadrifoglio sortira plus tard en 2023. Potentiellement une supercar à part entière avec des feux arrière circulaires à la 4C et 8C.