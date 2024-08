Nous savons déjà pratiquement tout sur le Skoda Elroq, le prochain SUV électrique compact du constructeur bohémien. Il ne manque plus que le style. Entre les photos officielles et les clichés pris lors des essais, il s'est toujours montré vêtu de camouflages classiques. Ils sont d'ailleurs présents sur le mulet présenté dans cette vidéo, tournée au Nürburgring.

Le Skoda Elroq n'a pas prévu de versions super sportives, mais comme prévu depuis un certain temps, les moteurs plus puissants ne manqueront pas. Il sera présenté à l'automne 2024.

Nouveautés à ses débuts

Nous savons déjà que le Skoda Elroq inaugurera la nouvelle orientation stylistique du constructeur, baptisée "Modern Solid", qui mise sur la rondeur et la simplicité sans sacrifier le caractère. Un design minimaliste qui caractérise les concepts Vision 7S et Epiq, avant-goûts du prochain SUV Skoda. Un nez avec de subtils faisceaux lumineux en Y inversé et une apparence massive.

La Skoda Elroq au Nurburgring

Autant d'éléments que l'on s'attend à retrouver à bord du Skoda Elroq, avec quelques détails "normalisés" pour la production en série. Pour ce qui est de l'arrière, en revanche, les blocs optiques semblent s'aligner sur ceux des Skoda actuelles, renonçant au design combinant verticalité et horizontalité que l'on retrouve sur les concepts. L'aérodynamisme, un aspect fondamental pour les voitures électriques, sera également privilégié, avec un cx de 0,26.

La forme générale sera régulière, pour préserver l'espace, avec un toit pratiquement parallèle au sol. La longueur n'a pas été chiffrée, mais elle devrait avoisiner les 4,3 mètres, avec une utilisation intelligente de l'intérieur, grâce aussi à l'utilisation d'une plateforme comme la MEB du groupe Volkswagen, conçue pour les voitures électriques.

Skoda Vision 7S Skoda Epiq

Il va loin... Et fort

Comme pour le Skoda Elroq, nous connaissons les caractéristiques techniques. Il sera disponible avec différentes tailles de batterie, d'un minimum de 55 à un maximum de 82 kWh, alimentant un ou deux moteurs électriques, selon la version, d'une puissance comprise entre 125 et 220 kW, soit 170 et 299 ch. L'autonomie maximale déclarée est de 560 km, avec une charge maximale à 170 kW.