Škoda Auto a clôturé les six premiers mois de 2024 avec une croissance de 3,8 % par rapport à 2023, au même moment. Au cours de cette période, Škoda Auto a également augmenté ses revenus financiers. Avec un chiffre d'affaires de 13,652 milliards d'euros, le bénéfice d'exploitation de la marque s'élève à 1,149 milliard d'euros.

Škoda a livré 448 600 véhicules au cours de cette période, soit une augmentation de 3,8 % par rapport à la même période, en 2023. Avec une part de plus de 24 % des ventes totales, l'Octavia est devenue le modèle préféré de la marque, tandis que l'Enyaq électrique est resté l'un des véhicules entièrement électriques les plus appréciés sur des marchés importants, dont l'Allemagne.

Galerie: Skoda Epiq, premières impressions

14 Photos

Une pluie de bons chiffres

Selon ses performances au premier semestre, Škoda a pour la première fois surpassé ses concurrents dans le classement européen des ventes et s'est hissé à la quatrième place. Parmi les marchés où la marque a réalisé les meilleures performances en Europe, l'Allemagne occupe la première place avec des ventes de 91 100 véhicules, suivie par le Royaume-Uni avec 37 600 unités, la Pologne avec une performance de 31 500 unités et la France avec 21 500 exemplaires vendus.

En outre, Škoda a augmenté ses ventes de 13,5 % sur le marché turc des véhicules particuliers au premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente et a livré 20 219 véhicules. Comme on le sait, Škoda se prépare à introduire au cours des mois d'automne le modèle Elroq entièrement électrique dans la catégorie des SUV compacts, qui constitue le sous-segment le plus important d'Europe en termes de volume. Ce nouveau modèle va pousser encore plus loin la revendication du constructeur.

Les ventes régionales de la marque dans le monde au cours de la même période se sont élevées à 448 600 unités au total, dont 260 100 en Europe occidentale, 95 800 en Europe centrale, 24 400 en Europe de l'Est, 16 000 en Inde et 7 100 en Chine.

Galerie: Skoda Octavia (2024)

25 Photos

Alors que l'Octavia s'est classée première dans ces ventes avec 121 300 unités, les Kamiq (61 100), Fabia (56 800), Karoq (53 000), Kodiaq (51 100), Enyaq (29 400) et Scala (29 100), Kushaq (8 400) et Slavia (7 800) ont aussi réalisé de belles performances.

Place au renouveau

Au premier semestre 2024, Škoda Auto a présenté aux consommateurs les nouvelles générations de Superb et de Kodiaq, ainsi que les versions renouvelées de Scala, Octavia et Kamiq. Même si Enyaq continue d'être l'un des véhicules électriques les plus appréciés en Europe, il a connu un succès significatif, en particulier chez nos voisins allemands, avec une hausse des ventes de 22,4 %.

Possédant la gamme de modèles la plus large et la plus jeune jamais créée, Škoda propose des moteurs thermiques modernes, des groupes motopropulseurs hybrides légers, des versions hybrides rechargeables de nouvelle génération qui augmentent l'autonomie entièrement électrique des Superb et Kodiaq à plus de 100 km, ainsi que des options de modèles entièrement électriques.

Dans le cadre de sa "Next Level Strategy 2030", Škoda Auto s'est fixé un objectif ambitieux de figurer parmi les cinq marques les plus appréciées en Europe et a réussi à dépasser son objectif au premier semestre 2024.