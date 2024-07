Le premier Skoda électrique dans la catégorie des SUV compacts (segment C SUV) a pour nom Elroq. Basé sur la plateforme modulaire MEB du groupe Volkswagen, comme l'Enyaq, il se situe un cran en dessous avec une longueur d'environ 4,50 mètres et suit le nouveau design Modern Solid, tout comme le plus petit SUV Skoda Epiq, qui sera plutôt basé sur la nouvelle plateforme MEB Entry, identique à la version de production de la Volkswagen ID.2 et de son homologue Cupra Raval.

L'Elroq offre des puissances allant de 125 kW à 220 kW, une autonomie de plus de 560 km (WLTP) et un temps de charge inférieur à 28 minutes.

Skoda Elroq: l'extérieur

L'Elroq est la première Skoda à incarner le design Modern Solid et ce qui la distingue d'emblée, c'est la face avant avec le Tech-Deck Face et le nouveau lettrage du capot. Derrière l'élément Tech-Deck Face, qui remplacera la calandre Skoda, se cachent des capteurs (radar et caméra). Le tablier se prolonge jusqu'aux minces phares à LED, qui ont été redessinés. Une bande lumineuse composée de feux de stationnement, de clignotants et de feux diurnes s'étend sur toute la longueur de l'avant, au-dessus des phares principaux.

Une mention spéciale est accordée à l'aérodynamisme, un aspect important lorsqu'il s'agit d'économiser quelques kilowattheures à la station de recharge. L'Elroq a une valeur CW de 0,26 grâce à des astuces de conception telles que la ligne de toit inclinée, les roues optimisées sur le plan aérodynamique et les petites ailettes aux extrémités de la jupe avant, qui réduisent l'espace entre les passages de roue et l'avant. L'arrière, quant à lui, est dominé par un design anguleux et un becquet de toit.

Skoda Elroq: l'intérieur

Skoda souhaite que l'Elroq se distingue par "la simplicité, l'espace et la clarté des lignes" également à l'intérieur. Pour les panneaux de porte, les sièges, le tableau de bord, l'accoudoir central et la zone des genoux, les tissus d'ameublement sont fabriqués à partir de fibres Recytitan, composées à 78 % de PET recyclé.

Un écran de cinq pouces, également utilisé dans l'Enyaq, affiche les données de conduite les plus importantes dans l'habitacle, tandis qu'un affichage tête haute en option permet de garder les yeux sur la route. Le système d'infodivertissement dispose d'un écran de 13 pouces avec des structures de menu et des interfaces utilisateur familières à la maison mère de Volkswagen.

L'habitacle est spacieux et le coffre offre une capacité de 470 à 1580 litres. À noter que le câble de recharge peut être rangé dans un filet situé sous le couvercle du coffre. Enfin, autre nouveauté, un code QR situé dans le coffre à bagages permet, après avoir été scanné, d'avoir un aperçu rapide des équipements et des fonctions disponibles dans le véhicule et de visualiser des instructions vidéo interactives sur l'utilisation des systèmes, des tablettes et des filets.

Skoda Elroq: batteries et recharge

Les différentes variantes de conduite de l'Elroq sont appelées 50, 60, 85 et 85x. La variante de base est équipée d'une batterie de 55 kWh, d'un essieu arrière de 125 kW et d'une vitesse maximale de 160 km/h. L'Elroq 60 offre 63 kWh et 150 kW.

Les versions 85 et 85x ont la capacité brute la plus élevée, soit 82 kWh. Cela devrait leur permettre d'atteindre une distance impressionnante de 560 kilomètres. La première a une puissance de 210 kW, tandis que la seconde est réservée à la transmission intégrale et à une puissance totale de 220 kW. Toutes deux atteignent 180 km/h.

Les Elroq 85 et 85x peuvent également être rechargés de 10 à 80 % en 28 minutes avec une puissance maximale de 175 kW.

Variantes 50 60 85 85x Type de batterie Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Lithium Ion Capacité de la batterie (kWh) (brute/net) 55/52 63/59 82/77 82/77 Puissance (kW) 125 150 210 220 Vitesse maximale (km/h) 160 160 180 180 Entraînement Propulsion Propulsion propulsion Traction intégrale avec configuration bimotrice

Skoda Elroq: le prix

Les prix n'ont pas encore été annoncés et seront un argument décisif pour se distinguer de la concurrence.