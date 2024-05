Skoda est sur le point de présenter son deuxième modèle électrique après l'Enyaq. Le SUV compact s'appellera Elroq, sera basé sur la plateforme modulaire MEB du groupe Volkswagen, comme l'Enyaq, et sera un cran en dessous avec une longueur d'environ 4,50 mètres. La présentation officielle aura lieu cet automne, mais la marque nous montre en avance un teaser de la face avant.

Le langage stylistique de l'Elroq est connu sous le nom de "Modern Solid", le même que celui du plus petit SUV Skoda Epiq, qui sera basé sur la nouvelle plateforme MEB Entry, la même que la version de production de la Volkswagen ID.2 et de son homologue Cupra Raval. L'Epiq sera dévoilé en 2025, puis la gamme sera complétée par le SUV 7 places qui sera dévoilé en 2026.

Nouvelle face avant et Tech-Deck Face

En regardant la première image de l'Elroq, on remarque le design des phares en deux parties. La partie supérieure, plus fine, se prolonge harmonieusement sur les côtés. Le lettrage Skoda est clairement visible sur le capot et la calandre traditionnelle est réinterprétée par l'innovant Tech-Deck Face, avec des phares Matrix LED. L'apparence est donc plate et plus large, tandis que la solidité et la robustesse sont transmises par les grandes roues.

"Le développement continu d'éléments visuels clés est une tâche stimulante et passionnante", a déclaré Oliver Stefani, directeur de Skoda Auto Design, "c'est pourquoi mon équipe et moi-même sommes ravis de présenter en avant-première le premier modèle de Skoda. Il ne fait aucun doute que notre tout nouveau Elroq donne un nouvel élan à la marque et qu'il attire tous les regards".

Prochaines étapes pour Skoda

Cette année, nous découvrirons l'Elroq, l'année prochaine le Skoda Epiq et en 2026 le SUV 7 places. Ce dernier sera positionné au sommet de la gamme Skoda et sera étroitement lié à la Vision 7S présentée en avant-première internationale à Prague.