Généreux en taille et en praticité, le Mazda CX-80 et le Skoda Kodiaq sont deux des SUV les plus intéressants pour ceux qui voyagent souvent avec toute la famille ou à pleine charge. Différents dans leur philosophie et leurs motorisations, ils sont tous deux des ajouts récents à la gamme, le CX-80 "s'étendant" (dans tous les sens du terme) sur le CX-60, tandis que le Kodiaq en est maintenant à sa deuxième génération. Nous les analysons ici en détail.

L'extérieur

Par rapport au CX-60, le CX-80 est plus long de 25 cm et plus haut de 24 mm (la longueur totale passe à 4,99 m, tandis que la hauteur est de 1,71 m) afin d'offrir encore plus d'espace à bord. En réalité, les lignes ne changent pas beaucoup, la Mazda conservant un design sophistiqué et élégant dominé par la grande calandre à garniture chromée.

Les différences avec le CX-60 sont surtout visibles de côté, où l'augmentation de 25 cm de l'empattement est évidente, surtout avec le vitrage plus large. Les jantes en alliage vont jusqu'à 20 pouces, tandis que l'arrière a une allure musclée, donnée par les pare-chocs généreux et les grands feux développés horizontalement qui "embrassent" le hayon.

Mazda CX-80 Nouveau Skoda Kodiaq

Avec une longueur de 4,75 m, le nouveau Kodiaq a gagné plus de 6 cm par rapport au modèle sortant. Les proportions esthétiques sont essentiellement les mêmes, bien que la référence à la forme de l'Enyaq électrique soit désormais plus évidente. En effet, la calandre à lamelles verticales rappelle la zone avant de son "frère" à zéro émission, tandis que les phares matriciels à LED sont développés sur deux niveaux.

Grâce également aux nouvelles formes, le coefficient aérodynamique Cx est passé à 0,28. Les jantes en alliage (de 17 à 20 pouces de diamètre) sont également nouvelles, tandis qu'à l'arrière, nous trouvons des groupes de lumières élaborés qui se rejoignent au centre sous le lettrage "Skoda".

En version Sportline, le look change légèrement, avec des garnitures noires brillantes qui donnent au SUV de Bohême une allure plus "agressive".

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Mazda CX-80 4,99 mètres 1,89 mètres 1,71 mètres 3,12 mètres Skoda Kodiaq 4,75 mètres 1,84 mètre 1,66 mètres 2,79 mètres

L'intérieur

Mazda met l'accent sur la qualité de la sellerie, avec du cuir, du tissu et des boiseries qui recréent l'ambiance d'un salon de luxe à la japonaise. Le contraste permanent des couleurs et des matériaux contribue à l'ambiance de l'intérieur, dans lequel on trouve également beaucoup de technologie. En effet, le CX-80 est équipé d'un combiné d'instruments numérique et d'un système d'info-divertissement horizontal de 12 pouces.

Ce dernier est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu'avec Amazon Alexa. Le système de caméra à 360° n'est pas en reste, ainsi qu'une multitude de fonctionnalités pour faciliter l'accrochage d'une remorque.

Le coffre est très spacieux, avec un minimum de 437 litres derrière la troisième rangée (687 litres avec cinq sièges en place) jusqu'à 1 987 litres.

Mazda CX-80, l'intérieur Nouveau Skoda Kodiaq, l'intérieur

Le Kodiaq possède un tableau de bord minimaliste dominé par deux écrans, le combiné d'instruments de 10 pouces et l'écran d'info-divertissement de 13 pouces. Le design est moderne et rationnel, avec des revêtements en différents matériaux tels que le cuir et des plastiques à la finition élaborée. Pratiquement tout est contrôlé à partir du système d'info-divertissement, à l'exception de la climatisation, qui est commandée par des boutons et des rotors placés sous la bouche d'aération centrale.

Ces rotors ont plus d'une fonction et permettent, par exemple, de contrôler le chauffage et la ventilation des sièges.

L'espace est vraiment important dans la Skoda, qui est également disponible avec sept sièges. Le coffre a une capacité minimale de 340 litres derrière la troisième rangée et atteint un maximum de 2 105 litres (845 litres si seulement cinq sièges sont utilisés). Sans oublier les nombreux rangements qui augmentent encore la praticité à bord du Kodiaq.

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Coffre à bagages Mazda CX-80 10,25" 12" 437/687/1 987 litres Skoda Kodiaq 10" 13" 340/845/2 105 litres

Moteurs

Le CX-80 est disponible en version essence 4 cylindres 2.5 hybride rechargeable et en version diesel 6 cylindres 3.3 hybride léger. Dans le premier cas, le groupe motopropulseur délivre une puissance totale de 327 ch et 500 Nm, pour un sprint de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. La batterie de 17,8 kWh permet de parcourir environ 50 km sans émissions.

La variante diesel développe 249 ch et 550 Nm, pour une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. Les deux moteurs sont associés à une transmission intégrale et à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Mazda CX-80 Nouveau Skoda Kodiaq

En ce qui concerne le Kodiaq, le SUV tchèque est équipé d'un moteur à essence 1.5 TSI hybride léger de 150 ch et 250 Nm et d'un 2.0 TDI de 150 ch et 360 Nm et 193 ch et 400 Nm (tous avec une transmission automatique DSG à 7 vitesses), ce dernier étant couplé à une transmission intégrale. Une version hybride rechargeable à essence d'une puissance totale de 204 ch sera également proposée ultérieurement.

Modèle Motorisation Mazda CX-80 2.5 hybride rechargeable essence 327 ch 3.3 mild hybrid diesel 250 ch Skoda Kodiaq 1.5 mild hybrid essence 150 ch 2.0 turbodiesel 150 ch 2.0 turbodiesel 193 ch

Prix

La Mazda peut être commandée en cinq niveaux de finition (Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi et Takumi Plus) à des prix allant de 63 100 € (pour l'Exclusive Line hybride rechargeable) à 74 100 € (pour la Takumi Plus hybride léger diesel). En choisissant déjà la ligne Exclusive, vous bénéficiez de série, par exemple, du freinage d'urgence, du maintien dans la voie, d'un écran central de 12,3 pouces, de barres de toit et d'une climatisation tri-zone.

La gamme du Kodiaq s'étend de 43 970 euros pour la finition Selection avec un moteur de 150 ch à 45 050 euros pour la finition Selection 7 places avec un moteur 2.0 TDI de 193 ch.